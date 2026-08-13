¿Qué tan preparada está Ocaña para afrontar un sismo de gran magnitud?

El terremoto ocurrido recientemente en el país puso en máxima alerta a los organismos de socorro, que reforzaron sus acciones para mitigar los efectos que puedan generar nuevos movimientos telúricos.

En ese contexto surge un interrogante: ¿están las instituciones preparadas para atender un sismo de gran magnitud?

En las instituciones educativas se han adoptado planes de contingencia dirigidos a la población estudiantil con el propósito de prevenir y responder ante cualquier eventualidad.

El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Ocaña, sargento Hermides Navarro Vega, aseguró que el organismo está preparado para atender emergencias de gran magnitud.

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“Nuestros hombres están preparados y contamos con especialistas en estructuras colapsadas, incluso enfermeros para brindar los primeros auxilios en los sitios de los hechos. Sin embargo, carecemos de algunos equipos, como cámaras térmicas y un gusano para penetrar en esos espacios de difícil acceso”, recalcó el socorrista, quien además brinda recomendaciones a entidades e instituciones educativas para mitigar el impacto y reducir el pánico durante este tipo de emergencias.