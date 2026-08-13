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¿Qué tan preparada está Ocaña para afrontar un sismo de gran magnitud?
En las instituciones educativas se han adoptado planes de contingencia dirigidos a la población estudiantil con el propósito de prevenir y responder ante cualquier eventualidad.
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jsarabia
En Ocaña se encuentran encendidas las alarmas ante los movimientos telúricos de los últimos días.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 13 de Agosto de 2026

El terremoto ocurrido recientemente en el país puso en máxima alerta a los organismos de socorro, que reforzaron sus acciones para mitigar los efectos que puedan generar nuevos movimientos telúricos.

En ese contexto surge un interrogante: ¿están las instituciones preparadas para atender un sismo de gran magnitud?

En las instituciones educativas se han adoptado planes de contingencia dirigidos a la población estudiantil con el propósito de prevenir y responder ante cualquier eventualidad.

El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Ocaña, sargento Hermides Navarro Vega, aseguró que el organismo está preparado para atender emergencias de gran magnitud.

Lea además: Aeronáutica Civil analiza la situación de seguridad en Ocaña

“Nuestros hombres están preparados y contamos con especialistas en estructuras colapsadas, incluso enfermeros para brindar los primeros auxilios en los sitios de los hechos. Sin embargo, carecemos de algunos equipos, como cámaras térmicas y un gusano para penetrar en esos espacios de difícil acceso”, recalcó el socorrista, quien además brinda recomendaciones a entidades e instituciones educativas para mitigar el impacto y reducir el pánico durante este tipo de emergencias.

En Ocaña se encuentran encendidas las alarmas ante los movimientos telúricos de los últimos días.

 

Entornos seguros

En escuelas y colegios se han dictado charlas dirigidas a estudiantes, padres de familia, maestros y directivos con el propósito de reducir los riesgos durante los temblores. Estas jornadas incluyen esquemas de seguridad, rutas de evacuación hacia zonas seguras, como escenarios deportivos, y el uso de silbatos durante los simulacros.

El presidente del Colegio de Rectores de Ocaña, especialista Óscar Emilio Pallares León, coordina, conjuntamente con integrantes del Cuerpo de Bomberos, los planes de contingencia en las instituciones educativas.

En cada colegio y escuela se implementa un Plan de Gestión del Riesgo Escolar, en el que se establecen las rutas de evacuación y los elementos necesarios para la concentración en sitios seguros, con el fin de brindar atención inmediata mediante el uso de camillas y botiquines.

Pallares explicó que no todas las instituciones cumplen con las normas técnicas de sismorresistencia exigidas para la construcción de edificaciones.

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“En Ocaña, colegios recién construidos, como la Agustina Ferro, Francisco Fernández de Contreras y otros, cumplen con los parámetros, pero muchas instituciones antiguas no. Por ejemplo, en la escuela anexa, por recomendaciones de la Secretaría de Educación y la Oficina de Gestión del Riesgo, se cerraron cinco aulas de clase y el salón de profesores debido al deterioro de las estructuras. Fueron adecuados unos salones en la sede antigua del colegio para remediar la situación”, recalcó.

En Ocaña se encuentran encendidas las alarmas ante los movimientos telúricos de los últimos días.

 

“No estamos preparados”: arquitecto

El movimiento telúrico sentido el pasado lunes en buena parte del territorio nacional también puso sobre la mesa las condiciones de las edificaciones existentes en Ocaña.

El arquitecto Iván Cabrales Angarita fue categórico al afirmar que la ciudad no está preparada para soportar movimientos sísmicos de gran magnitud.

“A excepción del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, algunas entidades bancarias, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, y las construcciones realizadas después de 2010, en cumplimiento del Decreto 926, la mayoría son obsoletas”, recalcó el profesional de la arquitectura.

Cabrales aseguró que algunos maestros de obra, con el propósito de reducir costos, no realizan adecuadamente los empalmes entre el hierro y el concreto en las columnas, lo que aumenta la vulnerabilidad de las edificaciones ante movimientos telúricos.

“Eso depende de los estudios de suelo, los planos y los cálculos estructurales para que las edificaciones resistan las ondas sísmicas. Debido al déficit habitacional, algunas personas invaden terrenos no aptos y construyen viviendas en zonas de alto riesgo, incumpliendo los requisitos establecidos por la ley”, agregó.

El arquitecto explicó que varios templos también presentan este tipo de problemas, al igual que el complejo histórico de San Francisco y algunos colegios antiguos, estructuras en las que, según indicó, es posible realizar obras de reforzamiento para garantizar su conservación.

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Actualmente, las entidades del Estado exigen, para la suscripción de contratos de arrendamiento, las respectivas licencias y el cumplimiento de las normas de sismorresistencia, con el propósito de evitar riesgos y contratiempos ante eventuales movimientos telúricos.

En las instituciones educativas se adoptan planes de contingencia para atender emergencias ocasionadas por los sismos.

 

Lamentan muerte de joven con raíces en Ocaña

Consternación y pesar ha generado entre distintos sectores sociales de la región la muerte de la joven estudiante de odontología Isabella Castaño Melo, hija de padres ocañeros y nacida en el municipio de La Pradera, Valle del Cauca.

La universitaria falleció luego de que colapsara el edificio donde residía en Cali, durante el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes y que ha dejado decenas de víctimas en Colombia.

Sus padres, John Jairo Castaño y Rocío Melo, oriundos de Ocaña, se trasladaron hace varios años al territorio vallecaucano y hoy atraviesan por este profundo dolor.

Entérese: Disposición inadecuada de residuos sólidos genera malestar al norte de Ocaña

Este medio intentó contactar a familiares cercanos, pero estos se trasladaron hacia el litoral Pacífico, por lo que se perdió el contacto con ellos y el arraigo con la zona.

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En las instituciones educativas se adoptan planes de contingencia para atender emergencias ocasionadas por los sismos.
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