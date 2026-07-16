Usuarios de Coosalud denuncian grave crisis en la atención y exigen intervención de la Supersalud

Usuarios de la EPS Coosalud levantaron su voz de protesta por el incumplimiento en la prestación de los servicios de salud y exigieron la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la atención oportuna de los pacientes en Ocaña.
Aseguran que la crisis llegó a un punto crítico debido a la suspensión de los servicios domiciliarios, las demoras en la entrega de medicamentos y la falta de remisiones a especialistas.
El personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, respaldó el clamor de los afectados y solicitó a los organismos de control adoptar medidas urgentes para superar una situación que, según advirtió, pone en riesgo la vida de los afiliados.
En el municipio, 21.126 personas están afiliadas a Coosalud en el régimen subsidiado y 1.417 en el contributivo, quienes hoy enfrentan las consecuencias de una EPS intervenida por el Estado.
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Entre las principales dificultades figuran la suspensión de los servicios de atención domiciliaria, las demoras en las autorizaciones, las remisiones y la atención de pacientes con enfermedades de alta complejidad.
El pan de cada día
Para muchos usuarios, la problemática dejó de ser una novedad. Ante la falta de respuestas, algunos han optado por realizar protestas para visibilizar la situación en los ámbitos local, regional y nacional.
Jhon Arley Vásquez denunció la falta de medicamentos para su madre y la suspensión de los servicios domiciliarios debido a las elevadas deudas que mantiene la EPS con una IPS.
Explicó que la contratación para el suministro de medicamentos está a cargo de la IPS Magreth, pero, según afirmó, se está vulnerando el derecho fundamental a la salud al negar medicamentos indispensables para el tratamiento de diálisis y otras complicaciones.
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Añadió que, pese a los preacuerdos alcanzados para el desembolso de recursos, se tomó la decisión de suspender el envío de médicos y personal de enfermería para la atención domiciliaria.
Extrema urgencia
Yolanda Contreras expuso el caso de su madre, quien permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, a la espera de una remisión para un cateterismo.
“Mi mamá tiene problemas cardíacos, sufrió un infarto y llevamos once días esperando el traslado. Presenté una tutela, el fallo fue favorable y ordenó cumplir la remisión en un plazo de 24 horas, pero la EPS ha incumplido”, manifestó.
Indicó que existen posibilidades de remisión a las clínicas Duarte o San José; sin embargo, aseguró que Coosalud mantiene deudas con estas instituciones.
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“Si a mi mamá le ocurre algo, la responsabilidad será de la EPS. Como yo, hay miles de pacientes atravesando la misma situación”, afirmó.
Primero la salud
Yulieth Patricia Prado, defensora de derechos humanos, explicó que numerosos pacientes continúan esperando respuesta a solicitudes relacionadas con fórmulas médicas y tratamientos.
“La problemática se viene presentando desde el primero de julio y el panorama es desalentador. Tengo un paciente en estado vegetativo, con gastrostomía y enfermedad respiratoria crónica, que colapsó durante la noche. Permanecimos toda la madrugada atendiéndolo porque no se les ha pagado a los profesionales, incluidos médicos, enfermeros y terapeutas domiciliarios”, aseguró.
Añadió que las comunidades étnicas también padecen las consecuencias de esta crisis desde hace varios meses.
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“Es una falta de respeto. Exigimos el pago inmediato a la IPS Magreth para que se restablezcan los servicios o, de lo contrario, que los pacientes sean trasladados a otra entidad que garantice la atención”, puntualizó.
Auditoría especial
El Ministerio Público elevó requerimientos ante la Superintendencia Nacional de Salud para buscar soluciones a la grave problemática que afecta a los usuarios en esta región del país.
El personero Andrés Fauricio Torrado Amaya indicó que ha acompañado las protestas y recordó que se trata de una situación recurrente, en la que incluso se han fallado tutelas e incidentes de desacato sin que hasta el momento se haya brindado una solución definitiva.
Asimismo, informó que se han remitido informes a la Superintendencia Nacional de Salud y se han sostenido reuniones virtuales con representantes de la IPS Magreth, encargada de los servicios domiciliarios y del dispensario de medicamentos; sin embargo, no se vislumbran avances.
Una situación similar, señaló, se registra con la Nueva EPS, que en Ocaña cuenta con 40.044 afiliados al régimen subsidiado y 13.435 al contributivo.
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Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano de Ocaña, Yudy Patricia Coronel Blanco, destacó la presencia de un equipo de auditoría con el propósito de encontrar una solución definitiva al pago de la red prestadora de servicios.
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