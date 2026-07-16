Usuarios de Coosalud denuncian grave crisis en la atención y exigen intervención de la Supersalud

Usuarios de la EPS Coosalud levantaron su voz de protesta por el incumplimiento en la prestación de los servicios de salud y exigieron la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la atención oportuna de los pacientes en Ocaña.

Aseguran que la crisis llegó a un punto crítico debido a la suspensión de los servicios domiciliarios, las demoras en la entrega de medicamentos y la falta de remisiones a especialistas.

El personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, respaldó el clamor de los afectados y solicitó a los organismos de control adoptar medidas urgentes para superar una situación que, según advirtió, pone en riesgo la vida de los afiliados.

En el municipio, 21.126 personas están afiliadas a Coosalud en el régimen subsidiado y 1.417 en el contributivo, quienes hoy enfrentan las consecuencias de una EPS intervenida por el Estado.

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Entre las principales dificultades figuran la suspensión de los servicios de atención domiciliaria, las demoras en las autorizaciones, las remisiones y la atención de pacientes con enfermedades de alta complejidad.

