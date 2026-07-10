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Gremios de Ocaña impulsan la reactivación de la Ruta de la Gran Convención rumbo al bicentenario de 2028
La iniciativa busca recuperar el patrimonio histórico y posicionar a Ocaña como destino de turismo cultural.
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jsarabia
Reactivar la Ruta de la Gran Convención promueven emprendedores de la provincia de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 10 de Julio de 2026

Gremios y promotores culturales de la provincia de Ocaña instaron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a reactivar el proyecto de la Ruta de la Gran Convención con miras a la conmemoración de los 200 años de este acontecimiento histórico, que se celebrará en 2028 en el Complejo Histórico de San Francisco de Ocaña.

Los gestores culturales consideran que el bicentenario representa una oportunidad para impulsar el turismo, gestionar recursos de inversión y fortalecer la promoción del patrimonio histórico y de las expresiones culturales de la región.

Recordaron que la Ley de Honores expedida con motivo de los 450 años de fundación de Ocaña, celebrados en 2020, contempla la adecuación de la infraestructura vial necesaria para poner en marcha esta ruta histórica.

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A la Asociación de Municipios y a la Academia de Historia se les encomendó la tarea de coordinar las actividades encaminadas a visibilizar los principales atractivos patrimoniales y turísticos de esta zona del país.

Reactivar la Ruta de la Gran Convención promueven emprendedores de la provincia de Ocaña.
 
Presentan la iniciativa al Gobierno entrante

Durante el reciente encuentro territorial con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, entregó al ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, una propuesta para avanzar en la implementación de la Ruta de la Gran Convención.

El mandatario explicó que, aunque para la fecha del bicentenario ya no ejercerá el cargo, busca dejar estructurados los proyectos necesarios para que la siguiente administración pueda liderar la conmemoración.

"Aunque para esa época ya no seré alcalde, hice la invitación para que el Gobierno Nacional acompañe este proceso. Queremos dejar todo lo más organizado posible para que quien asuma la administración pueda realizar un gran evento y aprovecharlo para promover el turismo en esta región. Entre los proyectos planteados está la adecuación del teleférico hacia el santuario Agua de la Virgen, cuyos estudios de fase I ya fueron elaborados por Fontur", indicó.

La coordinadora de la Oficina de Cultura de Ocaña, Jazmine Beatriz Ibáñez Lozano, señaló que la preparación del bicentenario debe comenzar desde ahora, dada la trascendencia histórica de la Convención de Ocaña, escenario donde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander protagonizaron uno de los debates políticos más importantes de la naciente República.

Actualmente existe una Corporación Mixta de Turismo integrada por el alcalde Emiro Cañizares Plata; el obispo de la Diócesis de Ocaña, monseñor Orlando Olave; el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Fabio Rincón Ortiz; el rector de la seccional Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander, Edwin Espinel Blanco; el representante de la Academia de Historia, Luis Eduardo Páez García, y el director ejecutivo de la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo, Hugo Armando Arévalo Franco.

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Según Ibáñez, el propósito es diseñar una agenda de actividades que se desarrolle hasta 2028 e involucre a entidades nacionales, entre ellas Fontur, para consolidar a Ocaña como un destino de turismo histórico y cultural.

Reactivar la Ruta de la Gran Convención promueven emprendedores de la provincia de Ocaña.
 
Persisten las dudas por la falta de avances

El historiador ocañero Jesús Casanova Gravino manifestó su escepticismo frente al cumplimiento de estos propósitos y recordó que la Ley de Honores aprobada por el Congreso en 2019 aún presenta importantes retrasos.

"Este proyecto no es nuevo. Desde la celebración de los 450 años de fundación de Ocaña se habló de conformar un comité y de poner en marcha la Ruta de la Gran Convención, pero hasta ahora no se han visto avances concretos. La iniciativa es importante porque busca adecuar el corredor vial, conectar a varios municipios, dinamizar la economía y promover los atractivos turísticos de la región. Sin embargo, todo se ha quedado en el papel", afirmó.

El historiador añadió que mantiene reservas frente a la posibilidad de que estas obras se materialicen durante el próximo gobierno.

"No quiero parecer pesimista, pero con el Gobierno que se avecina no veo fácil que se destinen recursos para una inversión de esa magnitud", puntualizó.

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La Convención de Ocaña se desarrolló entre el 9 de abril y el 11 de junio de 1828. Aunque las deliberaciones no lograron los consensos esperados para definir el rumbo político de la República, este episodio convirtió a Ocaña en uno de los escenarios más relevantes de la historia política y constitucional de Colombia.

Reactivar la Ruta de la Gran Convención promueven emprendedores de la provincia de Ocaña.

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