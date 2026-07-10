Gremios de Ocaña impulsan la reactivación de la Ruta de la Gran Convención rumbo al bicentenario de 2028

Presentan la iniciativa al Gobierno entrante

Durante el reciente encuentro territorial con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, entregó al ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, una propuesta para avanzar en la implementación de la Ruta de la Gran Convención.

El mandatario explicó que, aunque para la fecha del bicentenario ya no ejercerá el cargo, busca dejar estructurados los proyectos necesarios para que la siguiente administración pueda liderar la conmemoración.

"Aunque para esa época ya no seré alcalde, hice la invitación para que el Gobierno Nacional acompañe este proceso. Queremos dejar todo lo más organizado posible para que quien asuma la administración pueda realizar un gran evento y aprovecharlo para promover el turismo en esta región. Entre los proyectos planteados está la adecuación del teleférico hacia el santuario Agua de la Virgen, cuyos estudios de fase I ya fueron elaborados por Fontur", indicó.

La coordinadora de la Oficina de Cultura de Ocaña, Jazmine Beatriz Ibáñez Lozano, señaló que la preparación del bicentenario debe comenzar desde ahora, dada la trascendencia histórica de la Convención de Ocaña, escenario donde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander protagonizaron uno de los debates políticos más importantes de la naciente República.

Actualmente existe una Corporación Mixta de Turismo integrada por el alcalde Emiro Cañizares Plata; el obispo de la Diócesis de Ocaña, monseñor Orlando Olave; el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Fabio Rincón Ortiz; el rector de la seccional Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander, Edwin Espinel Blanco; el representante de la Academia de Historia, Luis Eduardo Páez García, y el director ejecutivo de la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo, Hugo Armando Arévalo Franco.

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Según Ibáñez, el propósito es diseñar una agenda de actividades que se desarrolle hasta 2028 e involucre a entidades nacionales, entre ellas Fontur, para consolidar a Ocaña como un destino de turismo histórico y cultural.