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Autoridades y gremios de Ocaña llevarán al presidente electo un paquete de propuestas para el Catatumbo
El alcalde de Ocaña entregará el documento al próximo mandatario de los colombianos.
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Gremios de Ocaña coinciden en afirmar que la seguridad es fundamental para la dinámica socioeconómica.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Miércoles, 8 de Julio de 2026

Con una agenda centrada en seguridad, inversión social e infraestructura, las autoridades y representantes de los principales gremios de la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo presentarán este miércoles en Cúcuta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, un documento con las prioridades que consideran urgentes para mejorar las condiciones de vida de la población.

La delegación estará encabezada por el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, quien asumirá la vocería para exponer las iniciativas que buscan responder a los problemas de seguridad, fortalecer los servicios de salud, ampliar la cobertura del saneamiento básico y promover el desarrollo económico de una región afectada durante años por la violencia.

El documento fue elaborado de manera conjunta por la Alcaldía de Ocaña, la Cámara de Comercio, la Diócesis de Ocaña y la Universidad Francisco de Paula Santander, con el propósito de que sus propuestas sean incorporadas al próximo Plan Nacional de Desarrollo. Según sus promotores, el texto ya había sido entregado previamente al equipo programático y de empalme del nuevo mandatario para su análisis.

Entre las principales solicitudes figura la construcción de la variante de Ocaña para desviar el tráfico pesado del casco urbano y reducir los accidentes de tránsito. También plantean que el municipio sea declarado Distrito Especial de la Policía Nacional, con mayores capacidades operativas y de investigación para atender la provincia de Ocaña, el Catatumbo y el sur del Cesar.

En materia ambiental, proponen ejecutar los emisarios finales y construir las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para disminuir la contaminación. A ello se suman proyectos orientados al desarrollo económico, como un teleférico hacia el santuario Agua de la Virgen, nuevas rutas turísticas, una zona agroindustrial y un centro logístico en la vía al aeropuerto de Ocaña para facilitar la comercialización de productos agrícolas.

La propuesta también contempla la creación de un complejo regional para los organismos de socorro, equipado para atender emergencias en los municipios de la subregión.

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"Veo que el presidente electo expresa la buena voluntad. Una decisión muy importante es tener un diálogo directo en los territorios y el hecho de reunirse con gobernadores y alcaldes antes de posesionarse envía un mensaje sobre la necesidad de fortalecer los municipios", afirmó el alcalde Emiro Cañizares Plata.

Una mayor inversión social en la zona reclama dirigentes de la región.
Gremios de Ocaña coinciden en afirmar que la seguridad es fundamental para la dinámica socioeconómica.

 

Seguridad, la principal prioridad

Para los dirigentes de la región, la recuperación de la seguridad es el punto de partida para atraer inversión, generar empleo y recuperar la actividad económica.

El presidente del Concejo de Ocaña, Deivy Alberto Arias Quintero, señaló que el respaldo electoral obtenido por el nuevo presidente en Norte de Santander y el Cesar debe traducirse en inversiones para una de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Arias insistió en la necesidad de implementar un tratamiento especial para el Catatumbo, con medidas que permitan restablecer la tranquilidad, garantizar la libre movilidad y crear condiciones favorables para la llegada de nuevos inversionistas.

Gremios de Ocaña coinciden en afirmar que la seguridad es fundamental para la dinámica socioeconómica.

 

Los comerciantes piden decisiones inmediatas

Desde el sector empresarial también solicitaron que el nuevo Gobierno adopte acciones concretas para enfrentar la violencia que afecta las actividades económicas.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Ocaña, Asís Gómez Márquez, aseguró que la región no requiere más diagnósticos, sino decisiones que permitan enfrentar fenómenos como los secuestros, las extorsiones, los hurtos y el control que ejercen los grupos armados sobre corredores estratégicos para el transporte de alimentos, combustibles, productos agrícolas, carbón, cerámica y turismo.

El dirigente reclamó mayores recursos para fortalecer la seguridad y pidió avanzar en programas efectivos de sustitución de cultivos ilícitos y en una reforma agraria integral que contribuya a transformar las condiciones sociales del Catatumbo.

Además de las medidas de seguridad, el documento plantea fortalecer la red hospitalaria, impulsar la construcción de un hospital de tercer nivel, ampliar la infraestructura educativa, consolidar el Centro Multisectorial del Sena, mejorar la red vial, ampliar la electrificación rural, ejecutar programas de vivienda de interés social y fortalecer los sectores de recreación y deporte.

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Los promotores de la iniciativa también solicitaron el respaldo de los congresistas de Norte de Santander, la Gobernación y las demás entidades del Estado para garantizar la financiación y ejecución de los proyectos, con el objetivo de que las propuestas trasciendan el papel y se conviertan en obras para la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo.

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