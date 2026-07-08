Autoridades y gremios de Ocaña llevarán al presidente electo un paquete de propuestas para el Catatumbo

Con una agenda centrada en seguridad, inversión social e infraestructura, las autoridades y representantes de los principales gremios de la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo presentarán este miércoles en Cúcuta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, un documento con las prioridades que consideran urgentes para mejorar las condiciones de vida de la población.

La delegación estará encabezada por el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, quien asumirá la vocería para exponer las iniciativas que buscan responder a los problemas de seguridad, fortalecer los servicios de salud, ampliar la cobertura del saneamiento básico y promover el desarrollo económico de una región afectada durante años por la violencia.

El documento fue elaborado de manera conjunta por la Alcaldía de Ocaña, la Cámara de Comercio, la Diócesis de Ocaña y la Universidad Francisco de Paula Santander, con el propósito de que sus propuestas sean incorporadas al próximo Plan Nacional de Desarrollo. Según sus promotores, el texto ya había sido entregado previamente al equipo programático y de empalme del nuevo mandatario para su análisis.

Entre las principales solicitudes figura la construcción de la variante de Ocaña para desviar el tráfico pesado del casco urbano y reducir los accidentes de tránsito. También plantean que el municipio sea declarado Distrito Especial de la Policía Nacional, con mayores capacidades operativas y de investigación para atender la provincia de Ocaña, el Catatumbo y el sur del Cesar.

En materia ambiental, proponen ejecutar los emisarios finales y construir las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para disminuir la contaminación. A ello se suman proyectos orientados al desarrollo económico, como un teleférico hacia el santuario Agua de la Virgen, nuevas rutas turísticas, una zona agroindustrial y un centro logístico en la vía al aeropuerto de Ocaña para facilitar la comercialización de productos agrícolas.

La propuesta también contempla la creación de un complejo regional para los organismos de socorro, equipado para atender emergencias en los municipios de la subregión.

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"Veo que el presidente electo expresa la buena voluntad. Una decisión muy importante es tener un diálogo directo en los territorios y el hecho de reunirse con gobernadores y alcaldes antes de posesionarse envía un mensaje sobre la necesidad de fortalecer los municipios", afirmó el alcalde Emiro Cañizares Plata.