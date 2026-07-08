Norte 2030, una iniciativa para construir la hoja de ruta de Norte de Santander

En momentos en que Colombia se enfrenta a una nueva transición de gobierno y las expectativas de los ciudadanos están puestas en lo que viene para el país durante los próximos cuatro años, la voz de las regiones se convierte en el principal insumo para quien asumirá en adelante las riendas de la Nación.

Conscientes de esa realidad y de la urgencia que existe en un departamento como Norte de Santander de que se proyecte un futuro más próspero para sus comunidades, con apuestas estratégicas, claras y concretas en materia económica y social, La Opinión presenta Norte 2030, una iniciativa de prospectiva regional.

Este proyecto busca reunir a empresarios, gremios, exmandatarios, universidades e instituciones públicas para construir, de manera colectiva, una hoja de ruta con las propuestas más importantes y los planes de acción que requieren ser puestos en marcha en los próximos cuatro años de gobierno y más allá.

Norte 2030 parte de una premisa fundamental y es que las mejores políticas públicas nacen de un diálogo genuino entre quienes conocen el territorio, sus oportunidades y sus cuellos de botella. Por ello, el corazón de esta iniciativa son unos talleres participativos de prospectiva en los que actores clave de cada sector construirán, en conjunto, la visión y las apuestas prioritarias que La Opinión consolidará en un documento de referencia regional, con vocación de incidir en las agendas de gobierno, inversión y cooperación.

El objetivo es identificar, articular y sistematizar propuestas en temas como competitividad, infraestructura, frontera e integración con Venezuela, capital humano, sostenibilidad, seguridad y convivencia, de la mano de quienes conocen como nadie las oportunidades y los principales desafíos del departamento.

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Con ese fin, La Opinión extendió invitaciones a distintos sectores dispuestos a participar en el proceso. En el caso del sector empresarial, la convocatoria busca recoger las ideas necesarias para fortalecer la inversión, la generación de empleo y la competitividad de la región, mediante la identificación de proyectos prioritarios de infraestructura, barreras regulatorias y tributarias, sectores con potencial de crecimiento y acciones que permitan al Estado convertirse en un aliado del desarrollo regional.

Por su parte, los gremios y sectores productivos serán claves para identificar los proyectos estratégicos y contribuir a la formulación de iniciativas concretas que ayuden a la recuperación de la senda de crecimiento de Norte de Santander.

Norte 2030 incluye, igualmente, la participación de exmandatarios regionales y locales, con el propósito de incorporar la experiencia acumulada durante sus administraciones. Su conocimiento sobre las decisiones adoptadas, los aciertos y los desafíos estructurales del territorio serán esenciales para aportar una visión de largo plazo en la construcción de la agenda regional.

Y si hay un actor clave en esta iniciativa son las universidades, que tendrán un papel central como socias académicas del proyecto, pues sus investigadores y docentes serán los encargados de diseñar y validar la metodología de los talleres, analizar e interpretar los resultados y participar en la elaboración del documento final.

El resultado consolidado de Norte 2030, además de servir como una hoja de ruta, orientada a consolidar una agenda territorial priorizada y que sirva como insumo para las decisiones de gobierno, inversión y cooperación en Norte de Santander, será presentado en un foro regional con la participación de los actores clave y publicado a través de los canales editoriales de La Opinión.

“Desde hace 66 años, La Opinión ha sido testigo y cronista del devenir de Cúcuta y Norte de Santander. Hoy, en un momento de profundas transformaciones económicas, sociales y geopolíticas para la región, tenemos una convicción: la recuperación de la senda de crecimiento de Norte de Santander exige construir, de manera colectiva y rigurosa, una visión compartida de futuro”, manifestó Cristian Verbel, director general del diario La Opinión.

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