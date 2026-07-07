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Petro cruzó una línea inquebrantable: ministros de De la Espriella
Los ministros invocaron a “la resistencia constitucional” para defender las instituciones.
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crojas
GUSTAVO PETRO
Colprensa
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Martes, 7 de Julio de 2026
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