La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Norte de Santander brilló en Londres con el talento en robótica de las hermanas Flórez
Es la primera participación del departamento en las Olimpiadas de Greenwich.
Authored by
juanmarcoantoniorp
Hermanas Flórez Bohorquez
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 7 de Julio de 2026

Sara y Mayra Flórez Bohórquez, de 11 y 10 años de edad, son dos hermanas que representaron a Norte de Santander en Londres con su invento de robótica. El evento en el que brillaron las menores fue la International Greenwich Olympiad, desarrollada del 14 al 20 de junio.

Alexander Flórez Martínez, padre de las niñas, explicó que el invento con el que viajaron sus hijas consiste en una tabla pitagórica para aprender multiplicaciones.

“La tabla va acompañada de un robot con forma de carro para que las personas puedan dirigirlo hacia la respuesta correcta. El robot fue programado por ellas, quienes, a su vez, diseñaron una ruleta que, al girarla, propone un ejercicio matemático”, añadió.

Asimismo, Flórez Martínez afirmó que su participación en ese espacio fue posible tras destacarse en eventos organizados por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi).

Siga leyendo: Dago García: Mientras haya historias por contar, hay vida

De esta manera, aseguró que un evento desarrollado en Panamá, en 2025, fue el que les dio el aval para participar en las Olimpiadas de Greenwich.

La ciudad les brindó su apoyo 

Pese a esta importante oportunidad, la falta de recursos suficientes representó inicialmente un reto. Sin embargo, el apoyo de diferentes entidades y actores hizo posible su viaje y participación en Inglaterra.

De acuerdo con Martha Bohórquez, madre de las menores, durante este proceso contaron con un importante respaldo por parte de la Gobernación de Norte de Santander.

“La Gobernación nos ayudó con los viáticos de las niñas, por lo que nos sentimos profundamente agradecidos con ellos. De igual manera, la Cámara de Comercio y el colegio Padre Luis Variara, donde estudian las niñas, nos brindaron su apoyo”, agregó.

Sobre las olimpiadas, los padres de familia aseguraron que la participación fue un éxito, pues con su invento obtuvieron el cuarto puesto y una mención honorífica en la categoría de Ciencias de la Computación.

Mención Honorífica

 

De igual forma, expresaron que los jueces que evaluaron a Sara y Mayra, al igual que a los demás participantes, quedaron sorprendidos por su capacidad de innovación.

Además, una situación que llena de orgullo a las hermanas y a sus padres es que, por primera vez, Norte de Santander tuvo representación en esta olimpiada.

“En el evento participaron jóvenes de 80 países con más de 100 proyectos en diferentes categorías de tecnología. Nos sentimos orgullosos de haber sido parte de ese importante escenario”, señaló Flórez Martínez.

Le puede interesar: Pogacar gana la tercera etapa y se viste de líder del Tour de Francia

La cultura también brillo 

Además de la presentación de su invento, las hermanas tuvieron la oportunidad de participar, el miércoles 18 de junio, en una jornada cultural realizada en el marco de las olimpiadas.

Según detallaron sus padres, allí presentaron una muestra de danzas típicas de Colombia, la cual fue elegida entre las mejores de la jornada y seleccionada para clausurar el evento días después.

A futuro, Sara y Mayra esperan seguir participando en eventos de Redcolsi y continuar representando a Cúcuta y Norte de Santander.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Cúcuta abrirá los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella
Orlando Carvajal
Hermanas Flórez Bohorquez
Hermanas Flórez Bohorquez
Norte de Santander brilló en Londres con el talento en robótica de las hermanas Flórez
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Doble Junior y Luis
Doble Junior y Luis
¿Quiénes querían muertos a Luis Carlos y Junior? Las víctimas del doble asesinato en la zona rural de Cúcuta
La Opinión