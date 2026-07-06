Empalme en el Mintic irá hasta el 31 de julio: estos serán los temas clave

El Ministerio TIC informó que de conformidad con el cronograma concertado por la Comisión Nacional de Empalme, iniciará mañana el proceso formal de entrega a los delegados del gobierno entrante.



Las jornadas serán lideradas por la ministra TIC, Carina Murcia, junto con el equipo directivo y los asesores de despacho, quienes presentarán a la comisión designada por el gobierno de Abelardo de la Espriella el estado de los programas, proyectos y demás áreas de gestión de la entidad.



Los encuentros se desarrollarán en las instalaciones del Ministerio y serán transmitidos, a través de las redes sociales institucionales.

Lea aquí: Así va el empalme entre Benedetti y Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior

La cartera MinTIC aseguró que tiene preparada la información técnica, administrativa, financiera y programática requerida para las jornadas, lo que permitirá entregar un balance integral de los resultados alcanzados durante el cuatrienio y facilitar la continuidad de las políticas y proyectos del sector.



De acuerdo con el cronograma acordado entre los equipos de empalme, la instalación de las mesas sectoriales se realizará el 7 de julio. Durante esa primera jornada comenzará la entrega formal de la información, seguida por las mesas técnicas de trabajo destinadas a resolver inquietudes, revisar los diferentes componentes de la gestión y consolidar la documentación correspondiente. Se espera que el proceso finalice el próximo 31 de julio.



“En estas sesiones se presentará el estado de los principales programas, los proyectos estratégicos, la ejecución presupuestal y los avances en materia de conectividad, transformación digital, apropiación tecnológica, fortalecimiento de la industria TIC, Gobierno digital y las demás iniciativas que hacen parte de la gestión del Ministerio y de las entidades adscritas al sector”, puntualizó el MinTIC.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .