Cortocircuito | Rumores, reconocimientos y palomazos marcaron la movida política de la semana en Cúcuta y Norte de Santander

Reconocimiento

La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social (Inclusocial) reconoció al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, como el mandatario más solidario e incluyente de Colombia en 2026, en la categoría Mejor Programa de Gobernanza Territorial y Garantía de Derechos de la Niñez, por la iniciativa ‘Creciendo en Paz’, que lidera la gestora social, Cecilia Soler. La Fundación destacó que en la administración de Villamizar se han implementado políticas y estrategias sociales de gran impacto, lo que convierte al gobernador en el de mayor proyección, construcción y ejecución de programas y políticas públicas con énfasis en lo social.

Vivito y …

Esta semana corrió como espuma la noticia sobre la supuesta muerte del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, quien afronta desde hace varios años problemas de salud. Al exmandatario le llovieron llamadas para confirmar el rumor y Suárez no solo les ratificó que estaba más vivo que nunca, sino que publicó un video para corroborar que todavía seguirá “dando guerra”. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, el exmandatario les notificó a sus contradictores que está listo para lo que se viene, que es la campaña para las elecciones del próximo año.

Molesta

A la que no le cayó para nada bien el rumor sobre la muerte de su padre fue a la recién elegida representante a la Cámara por Cambio Radical, Eimy Suárez, quien calificó lo sucedido como un acto de intimidación, pues aseguró que desde hace un año ella y su familia vienen siendo víctimas de amenazas. La electa congresista pidió investigar el hecho y que se sepa si detrás de la difusión de la imagen falsa sobre la muerte de Ramiro Suárez existen intereses políticos, pues considera que eso no fue una simple broma.

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Y el Senado, ¿pa’ cuándo?

Este 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso de la República y oficialmente todavía no se conoce la conformación del Senado. Aunque ya han pasado cuatro meses desde que se eligieron los nuevos congresistas, el Consejo Nacional Electoral aún no declara la elección de los ganadores. La puja por las curules continúa en los escrutinios y solo hasta la próxima semana se conocería el resultado final. Por Norte de Santander hay senadores que siguen a la espera del desenlace, como Jairo Castellanos, de la Alianza Verde, y Lorena Ríos, de la coalición Alma.

Vía libre

Hablando del Congreso, en las últimas semanas se generó gran expectativa en torno a la posesión del electo representante por el Partido Liberal, Ariel Rodríguez, por cuenta de una demanda de nulidad electoral que fue interpuesta en su contra ante el Consejo de Estado, en razón de una supuesta inhabilidad en la que estaba incurso al momento de ser elegido. Aunque el alto tribunal admitió la demanda para su estudio, negó la solicitud mediante la cual pedían suspender de manera provisional la elección del entrante congresista. Es decir, Rodríguez podrá asumir su curul, mientras se resuelve de fondo el proceso en su contra.

Tremendo palomazo

La lluvia de renuncias que se produjo en el Congreso de la República antes de que finalizara la última legislatura dejó, a su vez, un hecho muy particular: al menos 11 candidatos no elegidos en 2022 se posesionaron para ejercer como senadores y representantes por tan solo 20 días y en un periodo que se considera “muerto”, en términos legislativos, porque no hay plenarias ni trabajo en comisión, pero en el que igualmente les reconocen la respectiva mesada, la cual no es nada despreciable. En el listado de congresistas fugaces está Shirley Hernández, de Los Patios, quien asumió la curul de Jairo Cristo, que renunció finalizando junio. ¡Tremendo palomazo!

Firme por la Gobernación

Desde la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia empezaron las especulaciones y la rumorología sobre los nombres no solo de los futuros ministros, sino de otros personajes que tendrán un asiento en el alto gobierno. A uno de los que intentaron meter en ese sonajero fue al diputado Diego González, quien abanderó la campaña de El Tigre en Norte de Santander y logró una importante cercanía con el electo mandatario. González, sin embargo, ya dejó claro que no tiene intenciones de perseguir un puesto en Bogotá, pues él sigue ‘Firme’ por la Gobernación. Su objetivo es consolidar el movimiento Defensores de la Patria en la región, para convertirlo en una fuerza electoral para 2027.

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