Gobernamos hasta el último día: Germán Ávila habló del empalme con De la Espriella

Con un llamado al respeto y la advertencia de que seguirán gobernando hasta el último día, el ministro de hacienda en funciones, Germán Ávila, se refirió al primer acercamiento del empalme entre el gobierno entrante y saliente.

Este jueves en la Casa de Nariño se dio el primer acercamiento entre los gobiernos de Petro y De La Espriella, representado por el Vicepresidente José Manuel Restrepo y sin la presencia de los mandatarios en este proceso de transición previo al 7 de agosto.

“Hemos reiterado que en este proceso debe darse en el marco del respeto y especialmente por el presidente de la República. Invitamos que sea tranquilo, no en titulares a medios y más en función de recibir la información necesaria”, señaló.

Ante los cuestionamientos del gobierno electo sobre la crítica a nombramientos o contrataciones para las próximas semanas, el ministro en funciones aclaro que “el gobierno va a continuar hasta el próximo 6 de agosto y todas las decisiones que sean necesarias se tomarán en los próximos días”.

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Y agregó que “Las solicitudes de información del nuevo gobierno serán escuchadas, pero el ejercicio de gobierno va hasta el último día de gobierno”.

En su mensaje posterior a la reunión con el vicepresidente electo, Ávila señaló que “este empalme es sin apellidos, entre dos gobiernos de manera tranquila y serena y ajustado a la ley”.

Información de gobierno hasta julio

Luego de esta reunión, este viernes inician las nuevas reuniones con cada uno de los equipos nacionales de empalme de los dos gobiernos, donde se llevará un trabajo más detallado en cada uno de los ministerios.

Según explicó el ministro Ávila, estas reuniones dependerán de la consolidación final de la información que se entregue hasta el mes de julio, de acuerdo a lo acordado con el Vicepresidente Restrepo.

“Le manifesté al doctor Restrepo, queremos completar y consolidar la información hasta el mes de julio, vamos a consolidar la información que se demorará los primeros días de la próxima semana y antes del 24 de junio tengamos una consolidación”, agregó.

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