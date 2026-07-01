Abelardo de la Espriella fija los cuatro pilares de su empalme y promete cero tolerancia con la corrupción

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, trazó este miércoles los cuatro pilares que orientarán su empalme con el gobierno saliente, en una declaración que combinó promesas de austeridad con una dura advertencia contra la corrupción.



"No voy a aceptar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Seré el primero en defender los recursos públicos y cualquiera que esté involucrado en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley. Aquí nadie tiene corona", afirmó el mandatario entrante.



El primer eje del empalme, y el más urgente según de la Espriella, es la identificación y denuncia de los focos de corrupción del gobierno de Petro. El presidente electo precisó que la misión de los equipos de transición será actuar "sin miedo, sin ambages y con determinación" para señalar irregularidades en la administración saliente.



El segundo objetivo apunta a lo simbólico: una "revolución política y contrarrevolución cultural" que, en palabras de de la Espriella, busca "restablecer el orden de las cosas y recuperar el relato que la izquierda radical ha subvertido". La apuesta por la reconstrucción de las narrativas nacionales se presenta como respuesta a lo que el mandatario electo considera una década de desplazamiento del discurso oficial.

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La estabilización de la función pública ocupa el tercer pilar. De la Espriella describió al aparato estatal como una estructura en "profunda crisis" que debe volver a funcionar "con eficiencia y al servicio de los colombianos". El cuarto objetivo es el rediseño del Estado, orientado a transformarlo en una estructura "funcional, ágil y efectiva en la solución de los problemas reales del pueblo".



"Este no va a ser un gobierno para unos pocos ni para los grupos de poder. Es un gobierno del pueblo y para el pueblo colombiano y eso nunca se nos puede olvidar", concluyó el mandatario entrante.



El proceso de empalme comenzará formalmente mañana, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, designado por el gobierno Petro como enlace para la transición.



En una carta dirigida al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo —coordinador del equipo de empalme de de la Espriella—, Ávila precisó que el encuentro inicial permitirá "instalar formalmente el proceso, definir los canales oficiales de comunicación, acordar la metodología de trabajo y establecer el cronograma que orientará las actividades de los equipos técnicos de ambas partes".



"Estoy convencido de que este será el inicio de un trabajo conjunto caracterizado por el respeto institucional, la buena fe y la cooperación entre los equipos designados", afirmó Ávila.



El ministro añadió que "el propósito común debe ser que el país tenga la certeza de que la transición se desarrollará con transparencia, organización y responsabilidad".



Según la carta, el empalme permitirá "compartir la información necesaria para que el nuevo Gobierno conozca con claridad el estado de la administración y pueda preparar el inicio de su gestión".

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