Se buscará información oculta y cifras maquilladas: José Manuel Restrepo revela detalles sobre el empalme

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, criticó al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por su llamado a una “desobediencia civil pacífica” este martes. Este se daría, según Cepeda, si no se cumplen una serie de condiciones por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella, como la renuncia a su ciudadanía estadounidense.

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“Me parece gravísimo que un candidato que fue derrotado en unas elecciones que fueron reconocidas públicamente, donde él supuestamente reconoció quién había obtenido la victoria en ese proceso electoral, venga ahora a hacer semejante pataleta de ahogado, o rabieta o berrinche antidemocrático”, dijo Restrepo en entrevista con La FM.

“Entre otras, además, desdice de su condición de demócrata. No debería ser el camino en un país serio, donde haya democracia. Quien fue derrotado tiene que reconocer al presidente de la República”, agregó.

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¿Cómo va el empalme?

Restrepo es el encargado de liderar el “empalme anticorrupción”, como lo denominó De la Espriella. El equipo para esta tarea está conformado por más de 1.300 personas, distribuidas en 22 mesas técnicas, y tendrá como misión revisar el estado de las entidades públicas e identificar posibles irregularidades antes del cambio de gobierno.

Al respecto, Restrepo dijo que “siendo conscientes de que se venía una opción de gobierno, arrancamos hace cerca de siete meses nuestro proyecto ‘Arca de Noé’. Como su nombre lo indica, se hizo antes de que llegara la tormenta. En este caso, esta era la que vamos a heredar del señor Petro”.

A su vez, explicó que el proceso de empalme se denominó “anticorrupción” porque tiene un foco en “identificar esos hechos en donde se esconde información, se maquilla información, donde hay desperdicios, incumplimientos, improvisación o captura de instituciones”.

“Puede haber un pánico de la gente del gobierno actual. Entre otras, porque es evidente que han existido ciertos niveles de connivencia con grupos criminales. Eso se ha visto en el proceso de ‘paz total’, en el que el senador electo Iván Cepeda ha participado bastante”, dijo el vicepresidente electo.

Y agregó que serán “fieles cumplidores de la justicia” y que “en este momento no existe ninguna discusión sobre ese asunto (de la extradición). No sé cuál será el trabajo que realice el Departamento de Justicia (de EE. UU.) a cualquier civil colombiano, y no sabemos si existen solicitudes de extradición o no. Ya veremos cuál sea el camino, pero está claro que de ninguna manera vamos a seguir participando en esas connivencias con grupos criminales”.

Las instituciones que más le preocupan a Restrepo

En cuanto a la información que más le preocupa y la institución donde deben prenderse alertas, según lo que han encontrado en el empalme, Restrepo habló del Ministerio de Defensa.

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“Decisiones con relación a equipamiento militar. No son decisiones millonarias, sino billonarias, entre 8 y 13 billones de pesos. Detrás de esas grandes compras hay dudas. Son hechas a última hora y son compromisos gigantescos que dejan al gobierno entrante, sobre la base de negociaciones donde existen inquietudes sobre cómo ha sido el proceso”.

También habló de los “abusos en nombramientos en provisionalidad de varios cargos en la Cancillería. Preocupa porque son funcionarios del Estado, amigos del gobierno (actual), que se nombran así en la carrera, de tal manera que hay ‘atornillamiento durante un periodo de tiempo’”.

Estos nombramientos fueron motivo de choque con el presidente Gustavo Petro. Cuando Restrepo le pidió detenerlos, a través de un mensaje por redes sociales, el presidente contestó que “su gobierno termina el 6 de agosto”.

En otras palabras, que hasta esa fecha sigue mandando él y haría caso omiso a cualquier petición o sugerencia, más aún si se tiene en cuenta la rivalidad y la relación deteriorada que existe entre ambos equipos de gobierno.

Con información de El Colombiano.

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