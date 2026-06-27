José Manuel Restrepo será el director del empalme anticorrupción

El recién elegido presidente de Colombia Abelardo de la Espriella ya eligió quien será el encargado de hacer el empalme anticorrupción con el Gobierno actual.



Se trata del propio vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Y estará conformado también por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante.

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"Tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente.", explica un comunicado emitido por el propio presidente.



La lucha anticorrupción es una de las banderas principales del nuevo Gobierno. Asimismo el nuevo mandatario aseguró que no tiene planeado reunirse con Gustavo Petro. "El Presidente electo NO asistirá a la Casa de Nariño hasta después de la posesión", concluyó el nuevo presidente.

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