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José Manuel Restrepo será el director del empalme anticorrupción
El vicepresidente electo encabezará el equipo encargado de supervisar una transición transparente y de identificar riesgos para los recursos públicos antes del cambio de gobierno.
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crojas
José Manuel Restrepo, exministro y rector de la Universidad EIA.
Colprensa
Colprensa
Sábado, 27 de Junio de 2026

El recién elegido presidente de Colombia Abelardo de la Espriella ya eligió quien será el encargado de hacer el empalme anticorrupción con el Gobierno actual.

Se trata del propio vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Y estará conformado también por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante.

Infórmese: Petro felicita a Abelardo de la Espriella y anuncia inicio del proceso de empalme

"Tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente.", explica un comunicado emitido por el propio presidente.

La lucha anticorrupción es una de las banderas principales del nuevo Gobierno. Asimismo el nuevo mandatario aseguró que no tiene planeado reunirse con Gustavo Petro. "El Presidente electo NO asistirá a la Casa de Nariño hasta después de la posesión", concluyó el nuevo presidente.

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