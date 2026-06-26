Procurador destaca el éxito del proceso electoral y la fortaleza de la democracia

El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que el proceso electoral que condujo a la elección presidencial fue un éxito y un ejemplo de la capacidad democrática del país.

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Eljach destacó que todas las jornadas democráticas que se han desarrollado durante este año se han realizado en completa "paz electoral", puesto que las diferencias políticas se han podido tramitar a través de los canales dispuestos por la democracia.



“La paz electoral surgió como respuesta a un momento de incertidumbre. cuando muchos creían que la democracia podía estar en riesgo y clamaban por su protección. Asumimos desde entonces el desafío de proteger las instituciones garantizando que hubiera un debate electoral transparente, seguro, consciente y que se respetaran los resultados que dijeran las urnas”, indicó el jefe del Ministerio Público.

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Enfatizó en que todos los actores del sistema respetaron los resultados electorales, contribuyendo a lograr los objetivos que se crearon al iniciar el proceso de elección presidencial.



Eljach subrayó que pese a que no han desaparecido las diferencias políticas, el país ha demostrado tener la capacidad de resolver los conflictos de manera pacífica.



“Colombia demostró que las instituciones son más fuertes que las amenazas. Les pido a todos los colombianos que nos pongamos en modo de trabajo, en modo de construcción, que nos pongamos manos a la obra. La paz electoral le cumplió a todos los colombianos”, reclamó el Procurador.

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