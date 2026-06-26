Benedetti ofrece iniciar el empalme tras el nombramiento de Rodrigo Lara como ministro del Interior

Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, designara al exsenador Rodrigo Lara Restrepo como su ministro del Interior, el saliente jefe de esa cartera, Armando Benedetti, anunció que está listo para iniciar el proceso de empalme.

A través de su cuenta en X, Benedetti escribió: "Felicitaciones a Rodrigo Lara por su designación como ministro del Interior. Tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, junto con todo el equipo del Ministerio, listo para hacer el empalme desde el momento en que él decida iniciarlo".

Quien también reaccionó al nombramiento fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien manifestó su disposición de trabajar de manera conjunta con el nuevo ministro en varios temas de interés para la ciudad y el país.

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"Felicitaciones a Rodrigo Lara por su nombramiento como nuevo ministro del Interior. Desde Bogotá estamos listos para trabajar juntos en temas como las garantías para la protesta pacífica, las herramientas legales para enfrentar disturbios violentos y evitar bloqueos a los sistemas de transporte en las ciudades, así como en sacar adelante las reformas de ley que se necesitan para garantizar que los criminales violentos no estén en las calles sino en la cárcel", expresó Galán.

El mandatario distrital, quien esta semana sostuvo una conversación con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, agregó: "Como le dije al presidente @ABDELAESPRIELLA, Bogotá nos necesita trabajando de manera coordinada en beneficio de la gente".

Los gobernadores del país también se pronunciaron. A través de la Federación Nacional de Departamentos señalaron: "Recibimos con optimismo el nombramiento de Rodrigo Lara como ministro del Interior del presidente electo Abelardo de la Espriella. Reconocemos en él a un profesional de altísima calidad, con visión regional, comprometido con el fortalecimiento institucional y la defensa del Estado".

La Federación añadió que "haber vivido en carne propia la violencia y haber elegido el camino del servicio público y la construcción de país le otorgan una perspectiva valiosa para asumir este nuevo reto. Le deseamos éxitos en esta responsabilidad al servicio de todos los colombianos y desde ya expresamos nuestra disposición para trabajar conjuntamente en la senda de la Patria Milagro".

Desde la Cámara de Representantes, el congresista del Centro Democrático José Jaime Uscátegui afirmó que "la designación de @Rodrigo_Lara_ como ministro del Interior es una decisión que fortalece la institucionalidad. Su experiencia en el Congreso, su formación académica y su conocimiento del Estado serán fundamentales para construir una relación seria, respetuosa y efectiva entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República".

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