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Suspendido el traslado del Clan del Golfo a la zona de ubicación en Córdoba
Por problemas estructurales, se suspende el traslado de más de 400 hombres que iniciaban este proceso en la política de paz total. El grupo armado envió un mensaje al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.
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valents2121
Clan del Golfo
Colprensa
Colprensa
Jueves, 25 de Junio de 2026

En suspenso quedó el traslado de más de 400 hombres del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista, a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en medio de los diálogos de paz con el Gobierno.

Todo apuntaba a que este jueves se iba a realizar este traslado, que ya se hizo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Sin embargo, esta ZUT ubicada en Tierralta, Córdoba, tiene fallas estructurales que afectan su funcionamiento.

Según comunicaron desde la oficina del Alto Comisionado, “la Zona de Ubicación Temporal no cuenta aún con las condiciones establecidas por la ley y, por tanto, no se realizará su desarrollo en la fecha prevista del 25 de junio”.

Según se pudo conocer, existen fallas logísticas, operativas y jurídicas que no han sido resueltas por el Ejecutivo, lo que impide hacer este desplazamiento a estas zonas de ubicación temporal asignados en el marco de los diálogos de paz.

Lea aquí: Detalles de la cita del presidente electo Abelardo de la Espriella con las altas cortes

“Asumimos esta postergación con responsabilidad y no con ligereza. No expondremos a nuestros hombres a un escenario de incertidumbre jurídica ni a un limbo que ponga en riesgo su vida y su seguridad”, respondieron desde el Clan del Golfo.

Pese a este nuevo inconveniente señalado en la hoja de ruta de esta conversación sociojurídica, señalaron desde las partes "de mantener la voluntad de paz y de cumplimiento de los compromisos suscritos en la ciudad de Doha”.

Por su parte, desde el grupo armado solicitaron al Gobierno entrante del presidente, Abelardo de la Espriella, para que designe observadores “que acompañen y conozcan de primera mano el desarrollo de este espacio”.

De momento, no se tiene una fecha estimada para la reanudación de este desplazamiento y el funcionamiento de la ZUT; esto mientras el presidente electo lanzó el ultimátum de un mes para que los grupos armados, como el caso del Clan del Golfo, se sometan a la justicia o de lo contrario, “recibirán todo el poder del Estado y las fuerzas militares”.

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