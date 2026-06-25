Detalles de la cita del presidente electo Abelardo de la Espriella con las altas cortes

Luego de recibir sus credenciales como nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030, Abelardo de la Espriella, sostuvo un encuentro con las magistrados de las Altas Cortes.



No es un simple evento casual: su finalidad fue la de entablar unas renovadas y frescas relaciones con la rama judicial, tras las tensas relaciones que mantuvieron con el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Se conoció que esta reunión fue gestionada y organizada por el exsenador y expresidente de la Cámara Rodrigo Lara, quien hace parte del círculo más cercano De la Espriella y que incluso suena como futuro ministro.



Tras recibir su certificación como nuevo jefe de Estado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente electo llegó bajo un fuerte esquema de seguridad al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.



Esta reunión que fue calificada por ambas partes como “informal”, tuvo una duración de 3 horas aproximadamente, donde el mandatario electo estuvo acompañado por su vicepresidente, José Manuel Restrepo y Lara.

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Todos los encuentros fueron realizados a puerta cerrada: inicialmente fue con la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses; luego acudió a la Corte Suprema de Justicia para encontrarse con el vicepresidente, Hugo Quintero Bernate; y finalmente pasó por el Consejo de Estado y su presidente, el magistrado Alberto Montaña.



Previo a esta agenda, De la Espriella sostuvo una llamada con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa.



Esa conversación permitió avanzar en una interlocución respetuosa con una de las instancias centrales para el funcionamiento de la justicia en Colombia, especialmente en materia de administración judicial, fortalecimiento institucional y acceso efectivo de los ciudadanos al sistema de justicia.



“El mandatario entiende que no hay orden sin justicia, ni justicia sin instituciones fuertes, independientes y respetadas. La Rama Judicial contará con una relación seria, transparente y ajustada a la Constitución”, precisó la oficina de prensa del electo presidente.



Se espera que ya investido como mandatario el próximo 7 de agosto, se dé un encuentro más formal con los tribunales para armonizar este trabajo interinstitucional con el Ejecutivo para estos cuatro años.

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