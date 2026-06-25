Angustia en Atlántico: familia de Campo de la Cruz permanece desaparecida tras terremoto en Venezuela

El Universal - La tragedia del terremoto en La Guaira, Venezuela, golpeó a una familia de Campo de la Cruz, Atlántico, donde se ha comprobado la muerte de un adulto y la desaparición de otros 6 miembros de la familia Alfaro Donado.

Se conoció que la víctima mortal fue identificada como Erison Alfaro Donado, quien había fallecido durante el terremoto y cuyo cuerpo ya fue rescatado e identificado por sus familiares.

Un sobrino de la Alfaro Donado manifestó que “ya se comprobó que era Erinson, pero no parecen tres nietos, dos hijas y el esposo de una de sus hijas, que se encontraban con él al momento de la tragedia”.

Manifestó que la tragedia los alcanzó en el sector conocido como Los Cocos en La Guaira, donde ellos estaban residiendo.

“Hasta ahora solo se sabe de la muerte de él, porque mostraron una fotografía y se ve que se trata de Erinson; los demás están desaparecidos y los organismos de socorro están en la búsqueda, pero se teme lo peor porque estaban con él”, contó el sobrino desde Campo de la Cruz.

Lea aquí: La Guaira revive una tragedia histórica: el estado más golpeado por el terremoto de Venezuela suma destrucción y víctimas

La esposa se salvó porque viajó a Colombia

Este medio también conoció que la esposa de Erinson Alfaro Donado se habría salvado de la tragedia porque ella recientemente viajó a Campo de la Cruz por un tratamiento médico.

Según la información entregada por los familiares, las personas desaparecidas son dos hijas de la víctima, 3 nietos y el esposo de una de las hijas, quienes al parecer estaban en la misma residencia, ubicada en el sector Los Cocos de La Guaira, al momento de la tragedia.

Esta noticia ha sido muy dolorosa para la familia Alfaro Donado y para los habitantes de Campo de la Cruz, que ahora están en completa zozobra porque muchos campocrucenses están viviendo en La Guaira y en el sector donde ocurrió la tragedia vivían muchos.

Hasta el momento los habitantes del pueblo, ubicado al sur del Departamento del Atlántico, esperan que sus familiares se reporten, ya que debido al terremoto muchos barrios de La Guaira han quedado sin comunicaciones y en otros el fluido eléctrico se ha visto afectado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .