Terremotos empeoran la situación de millones de venezolanos que ya necesitaban ayuda

Los dos terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio no solo dejaron víctimas y graves daños materiales, sino que también profundizaron una crisis humanitaria que desde hace años afecta a millones de personas en el país.

Antes de la emergencia, Naciones Unidas estimaba que 7,9 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria durante 2026. Sin embargo, organizaciones locales, como HumVenezuela, elevan esa cifra a 12,4 millones de personas, en un país con cerca de 28,5 millones de habitantes.

La prolongada crisis política y económica ha deteriorado el acceso a alimentos, servicios de salud, agua potable y vivienda, además de provocar uno de los mayores éxodos migratorios de la región.

La ONU solicitó este año 632 millones de dólares para atender a 5,5 millones de personas en situación de mayor vulnerabilidad. No obstante, hasta finales de mayo solo se había financiado el 15,8 % de ese monto, lo que ha limitado la respuesta humanitaria.

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De acuerdo con HumVenezuela, cerca de 18,2 millones de personas enfrentan múltiples privaciones y 12,4 millones presentan necesidades humanitarias críticas, mientras que otros 5,5 millones se encuentran en condiciones severas.

Éxodo y desplazamiento

El informe señala que Venezuela ha perdido cerca del 30 % de su población en la última década, con aproximadamente 9,9 millones de personas que han abandonado el país y alrededor de un millón de desplazados internos.

Aunque en los últimos meses algunos venezolanos contemplaban la posibilidad de regresar tras los cambios políticos registrados en el país, la nueva emergencia causada por los terremotos podría frenar esos planes.

Pobreza y seguridad alimentaria

Las dificultades económicas continúan siendo uno de los principales desafíos. Según HumVenezuela, el ingreso promedio de un hogar es de 237,7 dólares mensuales, muy por debajo del costo estimado de la canasta básica, que supera los 1.100 dólares.

Además, el informe advierte que 8,4 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria moderada y otros 3,4 millones padecen inseguridad alimentaria severa.

Crisis en salud y vivienda

Las organizaciones humanitarias también alertan sobre el deterioro del sistema sanitario. Millones de venezolanos tienen dificultades para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos, mientras numerosos hospitales y centros de salud presentan limitaciones por falta de personal, equipos e insumos.

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En materia de vivienda, más de la mitad de la población ya necesitaba reparar sus hogares antes de los terremotos. Estados como La Guaira y el Distrito Capital, dos de las zonas más afectadas por los recientes sismos, figuraban entre los territorios con mayores necesidades de rehabilitación.

Para las organizaciones humanitarias, los terremotos agravarán una situación que ya era crítica, debido a las limitaciones en infraestructura, servicios públicos y capacidad de respuesta frente a desastres.

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