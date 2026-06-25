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Los ejecutaron y dejaron un mensaje, dos jóvenes fueron asesinados en la vía Cúcuta - El Zulia
Las víctimas estaban atadas de manos junto a una moto.
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jhonatanalexanderop
Ejecutados Cueva de los Micos
La opinión
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Jueves, 25 de Junio de 2026

El costado de la vía que comunica a Cúcuta con El Zulia fue escenario de una escena violenta. Sobre la tierra permanecía una motocicleta Suzuki GN gris; a pocos metros yacían dos cadáveres y, entre ellos, un cartón con un mensaje contundente: "Ladrones de motos".

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Ahora las autoridades investigan qué tan cierta sería esa presunta justificación para el doble homicidio ocurrido entre los sectores La Cueva de los Micos y La Marranera, en la zona rural de Cúcuta.

La macabra escena fue descubierta por transeúntes en la tarde de ayer, 24 de junio. Uno de los jóvenes vestía camiseta blanca y bluyín gris. Su cuerpo estaba tendido boca abajo, con la cabeza ensangrentada y las manos atadas a la espalda.

La segunda víctima tenía una camiseta negra que se había deslizado del torso, aunque permanecía ajustada a los brazos. También presentaba las manos atadas. De acuerdo con las primeras observaciones, ambos fueron asesinados mediante disparos en la cabeza.

Por razones de seguridad, una funeraria fue la encargada de realizar el levantamiento y traslado de los cuerpos hasta las instalaciones de Medicina Legal en Cúcuta.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la identidad de las víctimas, dos jóvenes de aproximadamente 25 años de edad.

Las pesquisas también buscan determinar si existe alguna relación entre el mensaje hallado en el lugar y el crimen, o si se trata de un elemento utilizado para desviar la investigación.

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