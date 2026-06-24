Presuntas irregularidades en puestos de control del Táchira y Villa del Rosario afectan el comercio de frontera

Aunque los visitantes colombianos han impulsado las ventas del comercio y el sector licorero venezolano, empresarios del vecino país aseguran que presuntas irregularidades en los controles viales entre San Antonio y San Cristóbal, así como en operativos de tránsito en Villa del Rosario, están frenando el flujo de viajeros y compradores en la frontera.

El presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines (Fevelif) y de la Cámara de Licoreros del Táchira (Calita), Johnson Delgado, conversó con La Opinión sobre “el atropello de los señores de tránsito de Villa del Rosario”, porque, “paran exclusivamente a los vehículos venezolanos” que cruzan a Norte de Santander.

Lea además: Frontera abierta permanentemente, más comercio e incentivos: las exigencias al presidente electo de Colombia

“¿Qué buscan ellos? Tenemos denuncias de gente que le han quitado un millón y un millón y medio de pesos. Lo asustan, diciéndoles que el carro está confiscado”, expresó Delgado sobre las actuaciones de algunos funcionarios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario (Datrans), al percatarse que el conductor no lleva algún documento o el vehículo no cumple algún requerimiento.

El también director de Asuntos de Fronteras de Fedecámaras Táchira llamó al alcalde Camilo Suárez a frenar esta situación, porque no se puede permitir que “estén extorsionando y atropellando a los paisanos nuestros que van invertir, a hacer mercado y a dejar dinero a la economía cucuteña y de su área metropolitana, la cual se beneficia del venezolano”.

Johnson Delgado, presidente de Fevelif y de Calita. / Foto La Opinión

“Si hay alguna falla de parte del conductor, por ejemplo, como el caso de una amiga que, por tener el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vencido dos días, debieron decirle: ‘regrésese señora, guarde el carro en San Antonio y vaya a renovarlo’, pero lo que hicieron fue retenerle el vehículo y le quitaron millón y medio de pesos. No puede ser”, enfatizó.

¿Qué dice la Alcaldía?

El secretario de Tránsito de Villa del Rosario, Sebastián Jaimes, respondió que, si hay algún “comportamiento inapropiado de los agentes, la invitación siempre es la misma: presentar la denuncia” ante la administración, para investigar, tomar medidas disciplinarias y sancionar a los responsables, o llevarla a la Fiscalía.

Le puede interesar: Crecen importaciones a Colombia desde China, ¿cómo evitar perder dinero?

“De igual forma, nos encontramos haciendo seguimiento a este tipo de comportamiento, ya que no es función de los agentes de tránsito recibir dinero alguno y, mucho menos en los puestos de control. Estamos prestos en dirección a escuchar denuncias y tomar medidas que sean correspondientes”, apuntó.

Jaimes recordó que el comparendo por no tener SOAT es de $1.266.000, más los servicios de grúa, de $187.000, y de $64.100 por cada día de parqueadero.

“Si en algún momento llegan a infringir la norma, esa es la suma que se debe pagar. Entonces, la cifra es acorde a la sanción estipulada por la ley y esta se debe pagar únicamente en las instalaciones de Datrans”, recalcó el funcionario sobre la denuncia del líder gremial tachirense.

Reiteró que todo ciudadano venezolano con el Permiso por Protección Temporal (PPT) o pasaporte vigente cuenta con la opción de inscribirse en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para cancelar el 50% del comparendo.

Lea también: ANIF pide al próximo Gobierno medidas urgentes para estabilizar las finanzas públicas

‘Choricero de alcabalas’

Johnson Delgado cuestionó “choricero de alcabalas” de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía desde San Antonio hacia San Cristóbal, detallando la existencia de unos 12 puntos de control hasta El Mirador, que es la entrada a la ciudad.

“No tiene sentido, creo que con tres son suficientes: la de Peracal (San Antonio), la de la entrada de San Antonio y la de El Mirador, las que había hace años atrás. Las demás alcabalas no son necesarias, todos sabemos que no están precisamente para garantizar seguridad y frenar el contrabando, sino que se prestan para otras situaciones irregulares”, agregó el representante de Fedecámaras.

Delgado manifestó que estas situaciones afectan el tránsito de ciudadanos del lado y lado de la frontera y la actividad comercial, como la de entrenamiento nocturno. Añadió que el sector licorero ha crecido en ventas debido a los espectáculos y conciertos que llegan a la capital del estado, pues, cada evento las incrementa hasta 40%.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion