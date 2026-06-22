China es el principal proveedor de Colombia: importaciones de crecieron 15,8% en abril

Las importaciones colombianas observaron un crecimiento de 15,8% en abril de 2026 frente al mismo mes de 2025, al alcanzar un valor de US$6.709,3 millones, según las cifras provisionales divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con base en información de la Dian.

El aumento estuvo explicado principalmente por el comportamiento del grupo de manufacturas, cuyas compras externas sumaron US$4.934,2 millones y crecieron 16,8% anual, aportando 12,3 puntos porcentuales al incremento total de las importaciones.

Las manufacturas representaron el 73,5% del total importado durante abril, consolidándose como el principal componente de las compras externas del país. Le siguieron los productos agropecuarios, alimentos y bebidas con una participación de 15,6%, mientras que los combustibles y productos de industrias extractivas concentraron 10,8% del total.

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Dentro del segmento manufacturero, sobresalieron las mayores adquisiciones de maquinaria y equipo de transporte, que aumentaron 24,9%, y de productos químicos y conexos, con un crecimiento de 9,6%. Entre ambos rubros explicaron 13,7 puntos porcentuales de la variación del grupo.

Las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$1.043,3 millones, con un crecimiento de 19,9% frente a abril de 2025. El resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de 28,7% en las compras de productos alimenticios y animales vivos.

Por su parte, las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas sumaron US$726,8 millones y crecieron 5,2% anual. El principal motor fue el incremento de 45% en las compras de metales no ferrosos, que aportaron 5,5 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Entre los productos con mayor incidencia en el comportamiento de las manufacturas se destacaron la maquinaria y equipo de transporte, con importaciones por US$2.284,6 millones; los productos químicos y conexos, con US$1.386,2 millones; y los artículos manufacturados diversos, que crecieron 29,6 % hasta US$528,3 millones.

China se mantuvo como principal proveedor de Colombia

China continuó siendo el principal origen de las importaciones colombianas en abril de 2026, con una participación de 25,7% sobre el total. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 23%, seguido por Brasil (6,2%), México (4,7%), Alemania (3,8%), Japón (3,1%) e India (2,7%).

Las compras procedentes de China crecieron 15,7% y aportaron una parte significativa de la expansión de las importaciones. Este comportamiento estuvo asociado principalmente al incremento en las adquisiciones de vehículos para transporte de personas, que aumentaron 131,9%; computadores portátiles, con un alza de 71%; motocicletas y velocípedos, con un crecimiento de 70,6%; y maquinaria pesada como excavadoras y cargadoras autopropulsadas.

Brasil también tuvo un comportamiento destacado, con un crecimiento de 51% en las ventas hacia Colombia, mientras que Alemania aumentó 36,4 %. En contraste, las importaciones provenientes de Bélgica cayeron 25,5 %.

De otro lado, en el acumulado de enero a abril de 2026, las importaciones colombianas alcanzaron US$24.514,7 millones, lo que representó un crecimiento de 11,2% frente al mismo periodo de 2025.

Las manufacturas fueron nuevamente el principal motor, con compras por US$18.627,6 millones y un incremento de 15,2%, impulsadas principalmente por la importación de maquinaria y equipo de transporte, que creció 26,2%.

En el mismo periodo, las compras externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron US$3.593,8 millones y aumentaron 8,9%, mientras que las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas descendieron 11,2% hasta US$2.274,9 millones.

China reforzó su liderazgo como proveedor del mercado colombiano durante los primeros cuatro meses del año, con una participación de 29% sobre el total importado. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 21,9%, seguido por México y Brasil, ambos con 4,9%.

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Déficit comercial se amplió durante abril

El aumento de las importaciones también se reflejó en la balanza comercial del país. En abril de 2026 Colombia registró un déficit comercial de US$1.760,8 millones, superior al déficit de US$1.355 millones observado en el mismo mes del año anterior. Durante ese periodo, las exportaciones alcanzaron US$4.600,4 millones, mientras que las importaciones llegaron a US$6.361,1 millones.

En el acumulado de enero a abril, el déficit comercial fue de US$4.829,3 millones, frente a los US$4.712,2 millones contabilizados en igual periodo de 2025. Las exportaciones totalizaron US$18.403,2 millones y las importaciones US$23.232,5 millones.

El Dane informó además que, bajo la metodología del Sistema Comercial Especial Ampliado —que incorpora las operaciones de las zonas francas y elimina registros duplicados—, las importaciones colombianas alcanzaron US$6.807,9 millones en abril de 2026. Esta cifra representó un crecimiento de 15,5% frente al mismo mes de 2025.

El resultado confirma la fortaleza de la demanda de bienes importados en Colombia durante el inicio de 2026, especialmente en segmentos relacionados con vehículos, maquinaria, tecnología y productos industriales.

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