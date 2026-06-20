Enseñar a ahorrar desde la infancia, la clave para formar consumidores responsables en la era digital

En un entorno donde las compras pueden realizarse con un clic y los niños y adolescentes están cada vez más expuestos al consumo digital, expertos advierten que la educación financiera debe comenzar desde el hogar y desde edades tempranas.

Más allá de enseñar el valor del dinero, promover hábitos como el ahorro, la planeación y el consumo responsable les permitirá a las nuevas generaciones tomar decisiones más conscientes frente a los retos económicos de un mundo cada vez más digitalizado.

El desafío cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el acceso al sistema financiero continúa creciendo en Colombia. De acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, el 96,3 % de los adultos del país cuenta con al menos un producto financiero y 37,1 millones de personas tienen algún producto de depósito, principalmente cuentas de ahorro. Sin embargo, el reto ya no es solo ampliar el acceso, sino fomentar un uso responsable de estas herramientas.

Para Maria Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, la formación financiera debe empezar mucho antes de que los jóvenes administren su propio dinero.

"En un mundo donde las decisiones de compra se toman cada vez más rápido, la educación financiera debe comenzar desde edades tempranas. La mejor herencia que podemos dejar a las nuevas generaciones no es únicamente económica, sino la capacidad de comprender el valor del dinero, tomar decisiones informadas, ahorrar con propósito y utilizar responsablemente las herramientas financieras que tendrán a su alcance", afirmó.

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Cinco hábitos para enseñar a ahorrar a los hijos

La dirigente de Asomicrofinanzas recomienda a las familias fortalecer la educación financiera mediante prácticas sencillas en la vida cotidiana:

Hacer visible el valor del dinero. Explicar cómo se generan los ingresos del hogar, cómo se distribuyen los gastos y por qué es importante ahorrar ayuda a que los niños comprendan que los recursos son limitados. También recomienda fomentar el hábito de destinar el 10 % de sus ingresos o dinero disponible al ahorro.

Diferenciar deseos de necesidades. Antes de realizar una compra, es útil incentivar preguntas como: ¿realmente lo necesito?, ¿puedo esperar?, ¿existe una alternativa más conveniente? Este ejercicio fortalece la toma de decisiones y reduce las compras impulsivas.

Ahorrar con un objetivo definido. Tener una meta concreta, como comprar un libro, una bicicleta o financiar un viaje, permite que los niños relacionen el esfuerzo del ahorro con una recompensa tangible y desarrollen habilidades de planificación.

Predicar con el ejemplo. Los hábitos financieros también se aprenden observando. Planificar gastos, comparar precios, evitar el sobreendeudamiento y mantener una cultura de ahorro son conductas que los hijos suelen replicar.

Usar la tecnología a favor. En lugar de alejar a los niños del mundo digital, la recomendación es aprovechar aplicaciones de ahorro, presupuestos familiares y herramientas para controlar gastos como apoyo en la construcción de disciplina financiera.

Los expertos coinciden en que los hábitos adquiridos durante la infancia suelen mantenerse durante la vida adulta. Por ello, en una época marcada por la inmediatez, enseñar a esperar, planificar y ahorrar representa una de las herramientas más valiosas para que las nuevas generaciones enfrenten con mayor seguridad los desafíos económicos del futuro.

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