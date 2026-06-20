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Ecopetrol firma alianza con GIZ para producir combustibles sostenibles en Colombia
El proyecto busca impulsar el uso de hidrógeno verde en la producción de e-SAF o combustible sintético sostenible para la aviación.
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Refinería. / Foto: archivo
Colprensa
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Sábado, 20 de Junio de 2026

Ecopetrol y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) firmaron un acuerdo para desarrollar en Cartagena los estudios de factibilidad e ingeniería de una planta piloto de combustibles sintéticos.

La iniciativa busca impulsar el uso de hidrógeno verde en la producción de e-SAF, energético ampliamente utilizado para contribuir en la descarbonización de la aviación mundial.

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Esta alianza establece que por 24 meses se realizarán análisis técnicos para la planta piloto, que podría apalancarse en la infraestructura del Proyecto Coral que Ecopetrol construye en la Refinería de Cartagena, con una capacidad de producción de hasta 800 toneladas anuales de hidrógeno verde.

“La GIZ aportará conocimiento técnico especializado y experiencia internacional en tecnologías Power-to-X, consolidándose como aliado estratégico para el desarrollo del proyecto. Se trata de una combinación de activos, capacidades técnicas y cooperación internacional, que permitirá acelerar la validación tecnológica y reducir riesgos en el escalamiento futuro”, indicó Ecopetrol.

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La petrolera estatal aseguró que este tipo de iniciativas consolida a la compañía como un actor clave en la construcción de nuevas cadenas de valor energéticas.

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