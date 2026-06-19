Gobierno de Colombia debe $93.000 millones en subsidios por gas de cilindro: Gasnova

La Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) lanzó una alerta por la acumulación de una deuda superior a los $93.000 millones por parte del Gobierno, correspondiente a los subsidios del servicio público domiciliario del Gas Licuado del Petróleo (GLP).

El análisis de la organización gremial indica que el Ministerio de Hacienda está atrasado cinco meses en el giro de los subsidios por consumo en cilindros y más de ocho meses a los correspondientes a redes de distribución.

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Esta situación ocurre a pesar de que el Ministerio de Minas y Energía expidió las resoluciones de pago correspondientes a enero y febrero del presente año, además, se espera que en los próximos días expida las respectivas a marzo, abril y mayo.

“Estos retrasos en los desembolsos ponen en riesgo el servicio para más de un millón de familias de escasos recursos, que se verían obligadas a volver a cocinar con leña, afectando gravemente su salud pulmonar”, indicó el presidente de Gasnova, Alejandro Martínez Villegas.

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El dirigente gremial detalló que la deuda por concepto de subsidios al consumo de GLP en cilindros totaliza $45.268 millones (enero a mayo 2026); y en redes de distribución, $39.101 millones de octubre del año pasado a mayo del presente año. Por compensación de transporte hacia el departamento de Nariño se deben $7.510 millones; y finalmente, por el programa de reemplazo de leña $1.306 millones.

"La deuda en el componente de cilindros se multiplicó más de 11 veces en cinco meses de 2026, pasando de $3.634 millones a $41.634 millones. Para las familias de estratos 1 y 2 es muy importante contar con el GLP; pero si no se reciben los giros, no habrá recursos para llevar esta energía a donde más lo necesitan los usuarios", añadió el dirigente gremial.

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