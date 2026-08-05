Patiense murió en un accidente en México y su familia busca ayuda para repatriar su cuerpo

Charly Obando Fernández, un colombiano de 35 años, oriundo del municipio de Los Patios (Norte de Santander), murió en Guadalajara, México, tras sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba en motocicleta.

Según relató a La Opinión su hermano, Brayan Amaya, el siniestro ocurrió el martes 4 de agosto hacia las 6:22 de la mañana, hora de México, mientras Charly trabajaba como repartidor de la plataforma Didi.

De acuerdo con los videos de seguridad difundidos por medios mexicanos, la motocicleta quedó incrustada debajo de un bus de transporte público tras el impacto, mientras Charly salió expulsado varios metros y cayó sobre el asfalto.

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Aunque Charly llevaba casco de protección, este se desprendió tras el impacto, por lo que sufrió un trauma craneoencefálico severo. Fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Un patiense trabajador

Nacido y criado en el barrio Montebello II de Los Patios, Charly cursó sus estudios en el colegio San Tarcisio del mismo municipio.

Antes de emigrar a México trabajó en una papelería, fue taxista durante varios años y también conductor de bus urbano, oficios por los que era ampliamente conocido entre transportadores del área metropolitana de la ciudad. Además, se conoció que era padre de dos hijas, de 13 y 10 años aproximadamente.

Su hermano lo describe como una persona solidaria y siempre dispuesta a ayudar.

"Era una persona a la que usted le pedía un favor y nunca decía que no. Nunca lo veía de mal genio, siempre con una sonrisa. Para mí también fue como un papá, porque él me cuidaba cuando mi mamá tenía que salir a trabajar, era un excelente hermano", expresó con dolor Brayan.

Desde hacía cerca de cuatro años vivía en Guadalajara. Había decidido emigrar para acompañar a su padre, quien reside en México desde hace varios años, y allí trabajaba como domiciliario mientras buscaba mejores oportunidades para sostener a su familia.

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La esperanza de despedirlo en su tierra

Además del dolor por la pérdida, la familia enfrenta el alto costo que representa traer a Charly de regreso a Colombia. Por ello inició una campaña para recaudar los recursos que permitan cubrir la repatriación, los gastos funerarios y darle cristiana sepultura en su tierra natal.

Con el apoyo de un abogado que viajó a México para acompañar el proceso, sus familiares ya adelantan los trámites de apostilla del acta de defunción y demás documentos exigidos por las autoridades de ese país. Sin embargo, les informaron que el traslado del cuerpo podría tardar entre 10 días y un mes.

Según explicó Brayan, entre la repatriación, el sepelio y los demás gastos funerarios se requieren entre 30 y 40 millones de pesos, una suma que supera las posibilidades económicas de la familia.

"No somos de pedir, pero cuando toca, toca. Lo único que queremos es traerlo para cumplir el deseo de mi mamá y darle el último adiós. Ojalá las personas puedan ponerse la mano en el corazón y ayudarnos, porque nadie está exento de vivir una situación como esta", expresó.