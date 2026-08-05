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Surge debate sobre el porte de armas tras creciente inseguridad en Villa del Rosario
La propuesta fue planteada por el concejal Vladimir Lindarte.
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Villa del Rosario en medio de un debate por el porte de armas.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 5 de Agosto de 2026

En Villa del Rosario existe un debate acerca del porte de armas para que los comerciantes puedan defenderse de los delincuentes. La propuesta, planteada por el concejal Vladimir Lindarte, surgió ante la creciente criminalidad que afecta al municipio.

Según afirmó el concejal, mensualmente se presentan entre 12 y 15 atracos en el municipio, siendo las personas dedicadas a actividades comerciales las más afectadas.

Frente a este panorama y a la falta de consideración de los delincuentes, el cabildante propone que los comerciantes que cuenten con los recursos y cumplan los requisitos establecidos por la ley puedan adquirir armas de manera legal, con el propósito de proteger su vida, la de sus familias y sus establecimientos.

“No estoy incitando a la violencia ni a que se armen grupos al margen de la ley, sino a que las personas puedan obtener un arma para ejercer su derecho a la legítima defensa”, sostuvo.

Líderes sociales se pronuncian

Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano de Villa del Rosario, expresó que el Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), del Comando General de las Fuerzas Militares, debería habilitar el porte de armas para los comerciantes, siempre que sus establecimientos se encuentren al día con las obligaciones tributarias y laborales y no registren medidas correctivas ni antecedentes penales.

Porte de armas

“También es importante que superen satisfactoriamente pruebas psicosociales rigurosas, de tal forma que, al incumplir cualquiera de estos requisitos, les sea revocado el permiso de porte”, manifestó Flórez.

Álvaro Blanco, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santander, considera que las labores de seguridad corresponden a las instituciones.

“También se pueden tomar acciones preventivas, como las alarmas comunitarias, los grupos de WhatsApp y el trabajo articulado con la Policía”, afirmó al tiempo que  calificó la propuesta como populista. 

El líder social recalcó que tomar justicia por mano propia puede generar problemas tanto con las familias como con las autoridades, en caso de excederse en el uso de la fuerza.

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Luis Alberto García, otro líder social, rechazó la propuesta para el municipio histórico porque, a su juicio, no sería una estrategia efectiva para combatir la delincuencia y la criminalidad.

En su opinión, es preferible implementar estrategias de prevención del delito y programas que contribuyan a reducir la pobreza monetaria que enfrenta el municipio. “Las armas en la calle solo van a traer más violencia a un municipio azotado por el crimen transnacional. También le recuerdo al concejal que la Constitución y las leyes han establecido organismos de seguridad para proteger a los ciudadanos”, concluyó.

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