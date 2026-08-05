Surge debate sobre el porte de armas tras creciente inseguridad en Villa del Rosario

En Villa del Rosario existe un debate acerca del porte de armas para que los comerciantes puedan defenderse de los delincuentes. La propuesta, planteada por el concejal Vladimir Lindarte, surgió ante la creciente criminalidad que afecta al municipio.

Según afirmó el concejal, mensualmente se presentan entre 12 y 15 atracos en el municipio, siendo las personas dedicadas a actividades comerciales las más afectadas.

Frente a este panorama y a la falta de consideración de los delincuentes, el cabildante propone que los comerciantes que cuenten con los recursos y cumplan los requisitos establecidos por la ley puedan adquirir armas de manera legal, con el propósito de proteger su vida, la de sus familias y sus establecimientos.

“No estoy incitando a la violencia ni a que se armen grupos al margen de la ley, sino a que las personas puedan obtener un arma para ejercer su derecho a la legítima defensa”, sostuvo.

Líderes sociales se pronuncian

Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano de Villa del Rosario, expresó que el Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), del Comando General de las Fuerzas Militares, debería habilitar el porte de armas para los comerciantes, siempre que sus establecimientos se encuentren al día con las obligaciones tributarias y laborales y no registren medidas correctivas ni antecedentes penales.