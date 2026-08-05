Surge debate sobre el porte de armas tras creciente inseguridad en Villa del Rosario

“También es importante que superen satisfactoriamente pruebas psicosociales rigurosas, de tal forma que, al incumplir cualquiera de estos requisitos, les sea revocado el permiso de porte”, manifestó Flórez.
Álvaro Blanco, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santander, considera que las labores de seguridad corresponden a las instituciones.
“También se pueden tomar acciones preventivas, como las alarmas comunitarias, los grupos de WhatsApp y el trabajo articulado con la Policía”, afirmó al tiempo que calificó la propuesta como populista.
El líder social recalcó que tomar justicia por mano propia puede generar problemas tanto con las familias como con las autoridades, en caso de excederse en el uso de la fuerza.
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Luis Alberto García, otro líder social, rechazó la propuesta para el municipio histórico porque, a su juicio, no sería una estrategia efectiva para combatir la delincuencia y la criminalidad.
En su opinión, es preferible implementar estrategias de prevención del delito y programas que contribuyan a reducir la pobreza monetaria que enfrenta el municipio. “Las armas en la calle solo van a traer más violencia a un municipio azotado por el crimen transnacional. También le recuerdo al concejal que la Constitución y las leyes han establecido organismos de seguridad para proteger a los ciudadanos”, concluyó.
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