Colombia estrena Política Pública de Culturas Campesinas

Por primera vez, se ha presentado una Política Pública de Culturas Campesinas con la que se buscará orientar, durante los próximos diez años, las acciones del Estado para el reconocimiento, fortalecimiento, protección y garantía de los derechos culturales del campesinado colombiano, incluido el sector de la pesca.

La adopción de esta política, realizada por la Dirección de Poblaciones de MinCulturas, representa un hito en el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y actor fundamental de la diversidad cultural de la Nación.

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Su formulación constituye, según el Ministerio de las Culturas, la respuesta a una deuda histórica con las comunidades campesinas, cuyos conocimientos, memorias, prácticas culturales y formas de vida han contribuido de manera decisiva a la construcción del país, al cuidado de los territorios, a la soberanía alimentaria y a la conservación de la diversidad biocultural.

La Política Pública de Culturas Campesinas desarrolla los mandatos establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2023, que incorporó el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, y se fundamenta en la Constitución Política, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, así como en el conjunto de normas y desarrollos jurisprudenciales que reconocen los derechos

culturales como derechos humanos fundamentales.

Este resultado es fruto de un proceso de construcción participativa liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en diálogo permanente con organizaciones campesinas de todo el país, la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, así como las diferentes dependencias y entidades adscritas del sector cultura.

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Este proceso recogió las voces, propuestas y experiencias de las comunidades campesinas para construir una política pública pertinente, territorial y orientada por el reconocimiento de la diversidad cultural.

La política adopta un enfoque de derechos, territorial, diferencial, interseccional, de género y biocultural, reconociendo la diversidad de experiencias que integran el campesinado colombiano y promoviendo acciones específicas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales de mujeres campesinas, juventudes rurales, personas mayores, personas con discapacidad y demás sectores históricamente afectados por múltiples formas de exclusión.

La Política Pública de Culturas Campesinas se implementará mediante un Plan de Acción Decenal y se estructura alrededor de ocho ejes estratégicos que orientarán las acciones del sector cultura y su articulación con otras entidades del Estado.

Se busca reconocer y valorar los sistemas de conocimiento campesino asociados a la cultura, así como su aporte a la construcción de nación, de paz, del cuidado de la naturaleza, y de la sostenibilidad y soberanía alimentaria.

También el fomentar el reconocimiento, la práctica y la difusión de los procesos culturales y expresiones artísticas y de los oficios campesinos, como las danzas, las músicas, las artes escénicas, la literatura y oralitura, las artes visuales y plásticas, el cine, el audiovisual, el arte digital y el diseño, la radio, el periodismo, la gastronomía tradicional, las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, entre otros, fortaleciendo la identidad, el arraigo, el diálogo intergeneracional y la sostenibilidad cultural y territorial.

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Con esta política se busca promover el desarrollo y sostenibilidad de las economías culturales populares, campesinas, mediante el fortalecimiento sus formas de intercambio, y sus maneras de medir el tiempo en función a su relación con la tierra y el agua. Desde el acceso justo y digno a mercados culturales, la creación y participación en cadenas de valor que reconozcan sus conocimientos, y la protección de los derechos de propiedad intelectual colectiva, esto es reconocer y proteger los saberes, prácticas y creaciones campesinas para que no sean apropiadas, explotadas o usadas sin el consentimiento de las comunidades que las ha construido y preservado.

Se quiere impulsar las capacidades de creación, circulación y acceso a contenidos de comunicación propios del campesinado, promoviendo el reconocimiento de sus voces, narrativas y formas de expresión cultural, además de reconocer, investigar, visibilizar, y proteger los patrimonios materiales e inmateriales del campesinado, así como la salvaguardia de las prácticas, saberes, narrativas, legados, memorias colectivas, historias orales y demás formas de expresión de la identidad campesina.

Además de garantizar el acceso y disfrute pleno de derechos culturales de las mujeres campesinas, en su diversidad, y de otras poblaciones de especial protección constitucional, reconociendo su rol fundamental como portadoras y creadoras de saberes, tradiciones y prácticas culturales.

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