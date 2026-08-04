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Crisis financiera de Nueva EPS y Coosalud amenaza la atención hospitalaria en Norte de Santander
El mes pasado los sindicatos advirtieron que en dos meses si las EPS no le giran a los hospitales los servicios se empezarán a paralizar y afectarán a todo el departamento.
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Los sindicatos les exigieron a las EPS y al mismo Gobierno que agilice los pagos a los Hospitales e IPS./Foto: Orlando Carvajal/La Opinión
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Martes, 4 de Agosto de 2026


La falta de pago de Nueva EPS y Coosalud por los servicios prestados a sus afiliados volvió a sacar a las calles a trabajadores de la salud, veedores ciudadanos y asociaciones de usuarios de Norte de Santander, quienes advirtieron que la continuidad de la atención médica en el departamento está cada vez más comprometida.

La manifestación reunió a representantes de organizaciones sindicales de hospitales públicos, asociaciones de enfermería y líderes de usuarios, quienes responsabilizaron a ambas EPS de mantener una cartera que supera los 132.000 millones de pesos, solo con el Hospital Universitario Erasmo Meoz, y de más de 300.000 millones con la red hospitalaria regional, una deuda que, según afirmaron, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales.

Aunque el mayor impacto hoy se evidencia en instituciones como el Hospital Universitario Erasmo Meoz y el Hospital Mental de Cúcuta, los dirigentes advirtieron que el problema se extenderá progresivamente al resto de hospitales públicos del departamento, debido a que todos han atendido pacientes afiliados a Nueva EPS y Coosalud sin recibir los pagos correspondientes.

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Julio Lizcano, dirigente sindical y vocero de organizaciones del sector salud, entre ellas la Asociación Nacional de Enfermeras Certificadas (ANDEC), señaló que la situación es consecuencia de una crisis administrativa que, a su juicio, no ha sido resuelta por el Gobierno nacional pese a la intervención de ambas EPS.

"( Por Nueva EPS) han pasado cuatro interventores y ninguno encontró una solución. Por el contrario, la situación se agravó y hoy el sistema atraviesa uno de sus momentos más críticos", afirmó durante la protesta.

Los manifestantes cuestionaron además el manejo institucional de las entidades intervenidas y aseguraron que la inestabilidad administrativa ha impedido normalizar los pagos a hospitales y clínicas, mientras continúan creciendo las cuentas por cobrar y disminuye la capacidad financiera de los prestadores de servicios de salud.

"Los servicios se cerrarán por falta de recursos"

Durante la jornada también intervino Aristides Hernández, vocero de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander (Asetnor), quien aseguró que el sistema hospitalario no necesita una orden para suspender servicios, pues el desfinanciamiento terminará provocando cierres automáticos.

Explicó que sin recursos resulta imposible adquirir medicamentos, contratar personal o mantener operativas las diferentes áreas asistenciales.

"No somos los sindicatos quienes vamos a cerrar los servicios. Se cerrarán por sí solos porque no habrá medicamentos ni dinero para atender a los pacientes", sostuvo.

El dirigente insistió en que la crisis ya se refleja en las dificultades para autorizar procedimientos, entregar medicamentos y garantizar remisiones oportunas, situaciones que, según afirmó, terminan afectando directamente a miles de usuarios.


 

La marcha de protesta culminó en las afueras de la sede de Nueva EPS/Foto Orlando Carvajal/La Opinión

Hospital Mental también advierte riesgo de suspensión

Uno de los casos expuestos durante la protesta fue el del Hospital Mental de Cúcuta.

Según los dirigentes sindicales, Nueva EPS mantiene una deuda cercana a los 9.000 millones de pesos con esa institución, mientras Coosalud adeuda otros 3.000 millones correspondientes a la vigencia de 2026.

La preocupación radica en que el centro asistencial suministra diariamente tratamientos especializados a pacientes con trastornos mentales y farmacodependencia, incluidos más de 200 usuarios que requieren metadona de manera permanente.

Los trabajadores alertaron que, si no llegan nuevos recursos, el hospital tendrá serias dificultades para continuar adquiriendo estos medicamentos, afectando a más de 3.000 pacientes que dependen del programa.

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Piden acciones penales y no solo tutelas

Las organizaciones participantes hicieron un llamado a los usuarios para acudir a mecanismos judiciales distintos a las acciones de tutela.

Consideran que, ante la reiterada falta de respuestas, también deben promoverse denuncias penales por la presunta omisión en la garantía del derecho fundamental a la salud y a la vida.

Los líderes sindicales insistieron en que su movilización no responde a intereses políticos sino a la necesidad de evitar el deterioro definitivo del sistema hospitalario.

"Todos los días vemos llegar pacientes que necesitan atención y no contamos con los recursos suficientes para responderles como merecen", manifestaron durante la concentración.

Los gerentes de ambas EPS guardaron silencio y lo mismo hizo la Superintendencia Nacional de Salud, esta última que no se conmueve con la pésima prestación de servicio que están recibiendo los nortesantandereanos.

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