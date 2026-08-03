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Sindicatos del HUEM adelantan plantón pacífico por deudas de la Nueva EPS
Los manifestantes aseguraron que la jornada busca llamar la atención sobre la situación laboral y financiera que afecta al personal del Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Authored by
cesarmuñoz
Protestas-sindicales-HUEM. Foto: cortesía.
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Lunes, 3 de Agosto de 2026

En la mañana de este lunes 3 de agosto se adelanta una protesta pacífica por parte de organizaciones sindicales de trabajadores del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

Lea aquí: Sin acompañantes: refuerzan medidas de seguridad en el aeropuerto Camilo Daza tras atentado terrorista en Cúcuta

La movilización fue convocada con el fin de exigirle a la Nueva EPS por falta de contratos e incumplimientos de pagos a los trabajadores.

El punto de partida de la concentración fue la entrada principal del hospital, hasta llegar a  la sede principal de Nueva Eps.

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