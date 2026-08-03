Sindicatos del HUEM adelantan plantón pacífico por deudas de la Nueva EPS

En la mañana de este lunes 3 de agosto se adelanta una protesta pacífica por parte de organizaciones sindicales de trabajadores del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

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La movilización fue convocada con el fin de exigirle a la Nueva EPS por falta de contratos e incumplimientos de pagos a los trabajadores.

El punto de partida de la concentración fue la entrada principal del hospital, hasta llegar a la sede principal de Nueva Eps.