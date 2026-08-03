El Cúcuta Deportivo se juega un clásico con mucha presión ante Bucaramanga

La segunda fecha de la Liga II-2026 comenzó el fin de semana con 18 de los 20 equipos en competencia y resultados positivos para varios clubes, especialmente para los que luchan por alejarse de la zona del descenso.

En ese grupo se encuentra el Cúcuta Deportivo, que cerrará la jornada este lunes, a las 8:00 de la noche, cuando visite al Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

El conjunto leopardo llega motivado tras vencer 1-0 a Millonarios en Bogotá, resultado que le permite afrontar con confianza el clásico regional del oriente colombiano.

Por su parte, el cuadro motilón tuvo un amargo debut al ser goleado 5-1 por Once Caldas en Manizales, resultado que encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por el venezolano Richard Páez.

Aunque en el segundo tiempo mostró algunos pasajes de buen fútbol y por momentos el marcador pareció exagerado, la realidad es que el equipo exhibió serias falencias defensivas y problemas en la marca en la mitad de la cancha.

Esta noche volverá a tener una prueba exigente frente a un rival que buscará mantener su racha ganadora y hacerse fuerte como local.

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En el primer clásico del año, disputado durante la Liga I-2026, Cúcuta y Bucaramanga empataron 2-2. Jaime Peralta marcó los dos goles del conjunto rojinegro, mientras que Luciano Pons y Kevin Londoño anotaron para los santandereanos.

Durante la semana, Richard Páez trabajó en corregir los errores defensivos que dejaron en evidencia los motilones frente al Once Caldas, especialmente la falta de concentración y la pasividad en la marca.

Esas ventajas no podrán repetirse frente a un Bucaramanga que, pese al cambio de entrenador, mantiene una identidad de juego consolidada desde hace dos temporadas.

Para este compromiso, Cúcuta presenta varias novedades en la lista de convocados con las inclusiones de Joao Abonía, el defensor juvenil Leison Ochoa, quien reemplaza a Dayán Pérez, además de Carlos 'Neneco' Rentería y Gustavo Torres.

La convocatoria la completan Federico Abadía, Juan David Ramírez, Sebastián Támara, Diego Calcaterra, Brayan Montaño, Mauricio Duarte, Víctor Mejía, Juan David Ceballos, Lucas Ríos, Jonathan Agudelo, Jaime Peralta, Marlon Carabalí, Samir Mayo y Hernán López.

Juego difícil

Seguramente el equipo titular tendrá pocos cambios con respecto al debut liguero. Sin embargo, Cúcuta deberá mostrarse más ordenado, controlar la posesión del balón y cerrar los espacios por las bandas.

Aunque los directivos han ratificado su respaldo al cuerpo técnico, este compromiso puede marcar un punto de inflexión. Un buen resultado devolvería la confianza al plantel, pero la necesidad es sumar de a tres para empezar a alejarse de la zona del descenso.

Samir Mayo, uno de los refuerzos para este semestre, habló sobre el clásico regional.

"Trataremos de contrarrestar el juego de Bucaramanga. Estuvimos analizando videos y encontramos algunas falencias que debemos saber aprovechar para hacerles daño".

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El volante agregó que el conjunto santandereano suele dejar espacios que el Cúcuta intentará explotar para generar y concretar opciones de gol.

Por su parte, Carlos 'Neneco' Rentería aseguró que "sabemos que Bucaramanga es un equipo rápido por las bandas. Tenemos que ser agresivos en la marca y aprovechar las oportunidades que se nos presenten".

Entre tanto, Gustavo Torres destacó la importancia del compromiso.

"Es el clásico, el partido del hincha. Hay que salir a jugarlo como tal. Sabemos lo que representa este compromiso y vamos a buscar ese resultado", concluyó.

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