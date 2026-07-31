La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
¡Sin hinchada visitante y más! Las medidas para el Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo
El club santandereano dio a conocer las disposiciones que deberán cumplir los asistentes al Américo Montanini durante el clásico del oriente colombiano.
Authored by
cesarmuñoz
Bucarmanga vs Cúcuta medidas de seguridad. Foto: Vanguardia y Colprensa
La opinión
La Opinión
Viernes, 31 de Julio de 2026

Faltando pocos días para disputarse el clásico regional entre el Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, el elenco bumangués dio a conocer las medidas de seguridad y logística que regirán el ingreso del público al estadio Américo Montanini de la capital santanderana, en el compromiso que se disputará el lunes 3 de agosto a las 8:00 p.m. 

En el pronunciamiento, el club hizo un llamado a los hinchas a vivir el encuentro en paz, respeto y tolerancia, destacando que las diferencias en lo deportivo se deben vivir en un ambiente sano.

Lea aquí: ¡Qué alegría tenerte!: el emotivo homenaje del Bayern a Luis Díaz tras su primer aniversario en Alemania

Las disposiciones principales:
  • Cierre de fronteras para las barras visitantes, por lo cual, no habrá ingreso de hinchas cucuteños al escenario.
  • No se permitirá el ingreso de personas con prendas alusivas al Cúcuta Deportivo. Dentro de esta restricción, se incluyeron las camisas rojas, negras o vinotinto, incluso la camiseta de la Selección Colombia se encuentra en la lista.
  • Los espectadores no podrán portar dos camisetas. Por otra parte, las puertas del estadio se habilitarán desde las 5:00 p.m., tres horas antes de la hora en la que se tiene previsto que ruede el balón.

Aunque el club no relacionó las medidas con algún hecho anterior, las disposiciones llegan en medio del recuerdo del último encuentro oficial entre los equipos, disputado el 27 de enero de 2026 en el estadio General Santander, que terminó en empate 2-2. Luego del compromiso, en cercanías al Coloso de Lleras, fue asesinado Camilo Andrés Rojas, hincha que viajó desde Bucaramanga para alentar a su equipo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
Entre motores y nostalgia, Cúcuta dio inicio a los actos centrales de su Feria ¡Qué Belleza, Mano!
La Opinión
Atentado Granadas Ariel
Atentado Granadas Ariel
$30 millones de recompensa por información sobre los responsables del atentado con explosivos contra congresista en Los Patios
La Opinión
Dólar. / Foto: archivo
Dólar. / Foto: archivo
Dólar en mínimos y crisis tras los terremotos de Venezuela enfrían el comercio en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros