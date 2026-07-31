¡Sin hinchada visitante y más! Las medidas para el Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo

Faltando pocos días para disputarse el clásico regional entre el Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, el elenco bumangués dio a conocer las medidas de seguridad y logística que regirán el ingreso del público al estadio Américo Montanini de la capital santanderana, en el compromiso que se disputará el lunes 3 de agosto a las 8:00 p.m.

En el pronunciamiento, el club hizo un llamado a los hinchas a vivir el encuentro en paz, respeto y tolerancia, destacando que las diferencias en lo deportivo se deben vivir en un ambiente sano.

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Las disposiciones principales: