¡Sin hinchada visitante y más! Las medidas para el Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo

Faltando pocos días para disputarse el clásico regional entre el Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, el elenco bumangués dio a conocer las medidas de seguridad y logística que regirán el ingreso del público al estadio Américo Montanini de la capital santanderana, en el compromiso que se disputará el lunes 3 de agosto a las 8:00 p.m.
En el pronunciamiento, el club hizo un llamado a los hinchas a vivir el encuentro en paz, respeto y tolerancia, destacando que las diferencias en lo deportivo se deben vivir en un ambiente sano.
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Las disposiciones principales:
- Cierre de fronteras para las barras visitantes, por lo cual, no habrá ingreso de hinchas cucuteños al escenario.
- No se permitirá el ingreso de personas con prendas alusivas al Cúcuta Deportivo. Dentro de esta restricción, se incluyeron las camisas rojas, negras o vinotinto, incluso la camiseta de la Selección Colombia se encuentra en la lista.
- Los espectadores no podrán portar dos camisetas. Por otra parte, las puertas del estadio se habilitarán desde las 5:00 p.m., tres horas antes de la hora en la que se tiene previsto que ruede el balón.