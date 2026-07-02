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Alemania presentó su candidatura para acoger el inicio del Tour de Francia en 2029
La argumentación del gobierno alemán va más allá de lo deportivo y lo significativo. El tema de conmemorar la unidad del pueblo alemán le da un atractivo extra, nostálgico y mediático.
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cesarmuñoz
El equipo Visma ganó la contrarreloj por equipos de la primera etapa del Tour de Francia.
Colprensa
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Jueves, 30 de Julio de 2026

Este jueves 30 de julio se conoció que Alemania presentó su candidatura para el Gran Départ del Tour de Francia para el 2029. La nación teutona apuesta fuertemente a quedarse con el inicio de la segunda Gran Vuelta de la temporada en 3 años, esto con el fin de conmemorar los 40 años de la caída del Muro de Berlín, uno de los momentos históricos de la humanidad.

La argumentación del gobierno alemán va más allá de lo deportivo y lo significativo. El tema de conmemorar la unidad del pueblo alemán le da un atractivo extra, nostálgico y mediático. Millones de personas seguramente llenarán las carreteras del recorrido, además de la gran audiencia a nivel mundial, un punto a favor de los germanos.

Sería de cuatro estados alemanes el recorrido. Iniciaría en Sajonia-Anhalt de Magdeburgo, siguiendo por Turingia de Erfurt, luego pasaría por Sajonia en Dresde y finalizaría en Berlín.

Lea aquí: UEFA rechaza plan de la FIFA para vender participaciones del Mundial a inversores privados

“Un evento de esta magnitud deja una huella imborrable: desde hoteles y restaurantes completos hasta el impulso al comercio y la infraestructura, pasando por nuevas dinámicas en el desarrollo regional. La Gran Salida generará entusiasmo y, al mismo tiempo, creará valor económico añadido que fortalecerá la región a largo plazo y abrirá nuevas oportunidades para el turismo y la inversión”, explica la organización alemana.

“Con el Tour de Francia, toda una región se convierte en el centro de atención mundial. Miles de millones de personas siguen la carrera por televisión y en los medios de comunicación. Esto convierte a Alemania en un referente para el deporte, la cultura y la hospitalidad, demostrando cómo cuatro estados federados pueden hacer historia juntos”, puntualizaron desde Alemania.

Ciertamente, los próximos Gran Départ se llevarán a cabo en Reino Unido (2027) y Francia (2028). La de 2029, en caso de ser aprobada, sería la quinta en territorio alemán desde la salida en Düsseldorf en 2017. En 1987 se hizo en Berlín Occidental.

Tomado de El Colombiano.

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