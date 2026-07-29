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Zhakarova eliminó a Camila Osorio del WTA 250 de Memphis
La jugadora colombiana no tuvo una buena tarde requiriendo atención médica en el segundo set.
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gcontreras
Camila Osorio
La opinión
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Miércoles, 29 de Julio de 2026

No fue buena la presentación de Camila Osorio (56) en la segunda ronda del WTA 250 de Memphis, en Estados Unidos. Mientras se disputaba el segundo set de su choque ante la rusa Anastasia Zhakarova (101) la cucuteña requirió atención médica y se vio evidentemente golpeada por el calor. 

El resultado no fue a su favor y se despidió tras caer 6-4 y 6-3 ante una rival a la que había derrotado en Birmingham (2024) y Madrid (2026).

Lea aquí: Pesadilla en Manizales: Cúcuta Deportivo fue goleado por Once Caldas

En el juego, la nortesantandereana registró un total de nueve dobles faltas y en ningún tramo estuvo por encima del marcador. Asimismo, su servicio fue quebrado en cinco oportunidades. 

Osorio terminó su presentación en este certamen sobre superficie dura, dejando además una victoria en la primera instancia ante la australiana Storm Hunter (180) con parciales de 7-5 y 7-5. 

El próximo reto de la tenista cafetera sería WTA 1000 de Toronto en el que aparece en la lista de jugadoras instaladas en el cuadro principal. El campeonato canadiense se celebrará entre el 2 y 13 de agosto. 

En 2026, en la modalidad de sencillos, Osorio ha disputado un total de 17 torneos: Auckland (1R), Hobart (1R), Abierto de Australia (1R), Manila (campeona), Doha (octavos de final), Mérida (2R), Indian Wells (3R), Miami (2R),  Bogotá (2R),  Madrid (2R), Roma (qualy), Parma (semifinales),  Rabat (cuartos de final), Roland Garros (3R), Eastburne (qualy), Wimbledon (2R) y Memphis (2). En total, ha jugado 40 partidos con un saldo de 24 victorias y 16 caídas.

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