Zhakarova eliminó a Camila Osorio del WTA 250 de Memphis

No fue buena la presentación de Camila Osorio (56) en la segunda ronda del WTA 250 de Memphis, en Estados Unidos. Mientras se disputaba el segundo set de su choque ante la rusa Anastasia Zhakarova (101) la cucuteña requirió atención médica y se vio evidentemente golpeada por el calor.

El resultado no fue a su favor y se despidió tras caer 6-4 y 6-3 ante una rival a la que había derrotado en Birmingham (2024) y Madrid (2026).

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En el juego, la nortesantandereana registró un total de nueve dobles faltas y en ningún tramo estuvo por encima del marcador. Asimismo, su servicio fue quebrado en cinco oportunidades.

Osorio terminó su presentación en este certamen sobre superficie dura, dejando además una victoria en la primera instancia ante la australiana Storm Hunter (180) con parciales de 7-5 y 7-5.