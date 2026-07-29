Zhakarova eliminó a Camila Osorio del WTA 250 de Memphis

El próximo reto de la tenista cafetera sería WTA 1000 de Toronto en el que aparece en la lista de jugadoras instaladas en el cuadro principal. El campeonato canadiense se celebrará entre el 2 y 13 de agosto.
En 2026, en la modalidad de sencillos, Osorio ha disputado un total de 17 torneos: Auckland (1R), Hobart (1R), Abierto de Australia (1R), Manila (campeona), Doha (octavos de final), Mérida (2R), Indian Wells (3R), Miami (2R), Bogotá (2R), Madrid (2R), Roma (qualy), Parma (semifinales), Rabat (cuartos de final), Roland Garros (3R), Eastburne (qualy), Wimbledon (2R) y Memphis (2). En total, ha jugado 40 partidos con un saldo de 24 victorias y 16 caídas.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .