No tenemos ninguna duda, confiamos en los muchachos: Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo

Las alarmas por el desastroso debut del Cúcuta Deportivo en la Liga II-2026 siguen encendidas. Caer 5-1 ante Once Caldas, en el Palogrande de Manizales, fue un golpe a la moral de la hinchada rojinegra que demanda un elenco competitivo y que salve la categoría.

El resultado, desalentador desde todo punto de vista, despertó señalamientos de un presunto amaño por parte de algunos jugadores del cuadro fronterizo. Ante ello, la institución salió en defensa y respaldó al grupo ante las acusaciones.

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En medio del turbulento panorama, el plantel busca pasar rápido la página para afrontar el próximo lunes 3 de agosto el Clásico del Oriente ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

La Opinión conversó con Wilmar Sánchez, presidente de la institución, para conocer la posición del club frente a los señalamientos, los refuerzos que faltan por llegar, la historia del caído fichaje de Carlos Bacca y el respaldo al director técnico Richard Páez.

Presidente, ¿qué conclusiones sacan tras lo ocurrido en Manizales?

El resultado nos dejó muy tristes, abatidos. No esperábamos ese resultado tan abultado. Fueron 15 minutos en los que el equipo no se halló, que lo regalamos y obviamente aprovechó el Once Caldas e hizo la gran diferencia.

Ese día pues hablamos con los muchachos en el camerino hasta tarde y a recapacitar, a ser autocríticos y mejorar. También darles inyección de energía de que estamos con ellos y que eso no va a cambiar el concepto ni el apoyo que le vamos a seguir dando al grupo y al cuerpo técnico.