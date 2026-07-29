La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
No tenemos ninguna duda, confiamos en los muchachos: Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo
El presidente del Cúcuta Deportivo habló sobre los señalamientos de presunto amaño, la fallida llegada de Bacca, los fichajes que faltan y la continuidad de Richard Páez.
Authored by
gcontreras
Cúcuta Deportivo, Wilmar Sánchez 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 29 de Julio de 2026

Las alarmas por el desastroso debut del Cúcuta Deportivo en la Liga II-2026 siguen encendidas. Caer 5-1 ante Once Caldas, en el Palogrande de Manizales, fue un golpe a la moral de la hinchada rojinegra que demanda un elenco competitivo y que salve la categoría.

El resultado, desalentador desde todo punto de vista, despertó señalamientos de un presunto amaño por parte de algunos jugadores del cuadro fronterizo. Ante ello, la institución salió en defensa y respaldó al grupo ante las acusaciones.

Lea aquí: Todo listo para que los gimnastas de Norte de Santander brillen en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En medio del turbulento panorama, el plantel busca pasar rápido la página  para afrontar el próximo lunes 3 de agosto el Clásico del Oriente ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

La Opinión conversó con Wilmar Sánchez, presidente de la institución, para conocer la posición del club frente a los señalamientos, los refuerzos que faltan por llegar, la historia del caído fichaje de Carlos Bacca y el respaldo al director técnico Richard Páez.

Presidente, ¿qué conclusiones sacan tras lo ocurrido en Manizales?

El resultado nos dejó muy tristes, abatidos. No esperábamos ese resultado tan abultado. Fueron 15 minutos en los que el equipo no se halló, que lo regalamos y obviamente aprovechó el Once Caldas e hizo la gran diferencia.

Ese día pues hablamos con los muchachos en el camerino hasta tarde y a recapacitar, a ser autocríticos y mejorar. También darles inyección de energía de que estamos con ellos y que eso no va a cambiar el concepto ni el apoyo que le vamos a seguir dando al grupo y al cuerpo técnico.

Leider Berdugo y Mauricio Duarte, Cúcuta vs. Once Caldas.

 

¿Qué decir sobre los señalamientos?

Después vienen todos los señalamientos, en las redes sociales lamentablemente mucha gente está disfrazada para hacer malos comentarios, para buscar siempre dañar al prójimo y no tienen cautela ni precaución porque estamos hablando de seres humanos, de familias, de gente que trabaja honestamente, humildemente y que simplemente porque les da la gana de hacer una opinión y alzar un juzgar erróneamente después ya hay muchas consecuencias.

En Cúcuta nos afecta mucho porque sabemos la afición que tiene el Cúcuta y que todo un departamento está pendiente de lo que pasa con el equipo, entonces eso puede también equivocar el concepto y el pensamiento de del hincha de a paso y eso no queremos.

Confiamos en los muchachos, simplemente fue un traspié deportivo, marcador abultado que puede suceder y ha sucedido y no va a dejar de suceder, pero confiados en la responsabilidad, la honestidad de nuestros jugadores, del cuerpo técnico y el que tenga pruebas, siempre lo hemos dicho, estamos de puertas abiertas para que las haga llegar y llegado el caso pues empezar con los procedimientos que se tengan que hacer.

Mientras tanto son especulaciones, información, como se dice de mala leche, que simplemente quieren afectar la estabilidad, el ambiente del equipo y esperemos, como he hablado con ellos, de que eso no lo distraiga ni lo desconcentre para para lo que tenemos y lo que estamos jugando tan serio en este segundo semestre.

Pesadilla en Manizales: Cúcuta Deportivo fue goleado por Once Caldas

 

¿Qué se habló con los jugadores?

Hubo diálogo con ellos, hablamos, primero fuimos muy autocríticos, los muchachos no se esperaban eso, reconocimos lo que hicieron bien. No tenemos ninguna duda en ninguno, si hay alguna prueba estamos dispuestos a recibirlas y empezar con lo que se tenga que hacer.

¿Qué pasó con Bacca? ¿Lo desalentó ese inicio del equipo? ¿La oferta? ¿Qué cree que pasó?

Pues sí, voy a creer porque no sé exactamente. Con él veníamos con una relación muy buena, de hecho la seguimos teniendo. Estaba muy contento de venir al club y porque le abrimos las puertas. Él solicitó varias cosas y siempre se las pusimos a disposición, hasta pidió la camiseta 70.

Hicimos un presupuesto a la medida del Cúcuta, pero muy bueno, y todo iba muy bien. Nos expresó que tenía un inconveniente con Junior y que por eso estaba todavía indeciso, y que también tenía otras propuestas de otros equipos, entonces él fue muy claro.

Carlos Bacca, Cúcuta.

 

Pudimos avanzar hasta donde más pudimos, aumentar el presupuesto hasta donde más pudimos, tampoco podemos comprometer el presupuesto del club por un solo jugador. Me imagino que ya se quedó en Cali es porque le hicieron una propuesta más generosa que la nuestra y él está en todo el derecho de escogerla.

Presidente, se cae este fichaje y en este momento ¿qué fichará el club? ¿En cuáles posiciones se traerán jugadores? ¿Qué se ha hablado con el profe Páez?

El profe quiere otro extremo y el goleador, él quiere otro nueve y en eso estamos. Entonces, a trabajar fuertemente porque la idea es que ya estos dos jugadores lleguen esta misma semana.

¿Qué pasó con el lateral derecho Luis Mina? El del América

Estamos ahí todavía, faltan algunos detalles no más.

Richard Páez, Cúcuta Deportivo 2026.

 

¿El profe Páez tiene algún ultimátum de cara a este clásico?

No, ultimátum ninguno. Seguimos trabajando, a él también le golpeó mucho (la goleada), muy duro, creo que en el hotel no durmió, al otro día me dijo que no había dormido bien pensando y abatido porque de verdad no esperábamos el marcador tan abultado y tampoco jugamos tan mal, pero bueno.

Él tiene el respaldo de nosotros,  él sabe la presión y obviamente cada partido pues van a ser evaluados, eso está claro pues, pero por el momento no.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Hermanos Gélvez Vega
Hermanos Gélvez Vega
Meses después de ser detenido con su hermano, Ángel fue asesinado en San Faustino, Cúcuta
La Opinión
Los gobernadores de Santander y Norte de Santander, y la RAP buscan en el Congreso consolidar una agenda regional./Foto cortesía
Los gobernadores de Santander y Norte de Santander, y la RAP buscan en el Congreso consolidar una agenda regional./Foto cortesía
El Gran Santander busca unir fuerzas en el Congreso para impulsar agenda regional
La Opinión
Festival Cucuteñísimo. / Foto: cortesía
Festival Cucuteñísimo. / Foto: cortesía
Hoteles, restaurantes, bares, comerciantes y taxistas esperan hacer su agosto con la Feria de Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros