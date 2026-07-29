Meses después de ser detenido con su hermano, Ángel fue asesinado en San Faustino, Cúcuta

Mientras pasan las horas desde el asesinato de Ángel Gabriel Gélvez Vega, nuevas informaciones conocidas por este medio podrían cambiar el rumbo de la investigación. Aunque en un primer momento el crimen fue relacionado con un posible caso de extorsión, ahora no se descarta que esté vinculado con el pasado judicial de la víctima.

Si bien Gélvez fue asesinado en San Faustino, un complejo sector de la zona rural de Cúcuta donde es conocida la presencia de grupos armados y el cobro de extorsiones a empresas, nuevas versiones indican que el hombre también estaría relacionado con estas actividades, aunque desde un entorno familiar.

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Este homicidio, que las autoridades no descartan como un asesinato selectivo, ocurrió menos de tres meses después de que el nombre de Ángel apareciera por primera vez en los registros judiciales. Durante un allanamiento, fue encontrado junto con su hermano en una vivienda donde las autoridades hallaron armas y elementos de inteligencia que, al parecer, pertenecían al Eln.

Se trata de Jesús David Gélvez Vega, quien permanece recluido en prisión tras un operativo realizado a comienzos de mayo en el barrio Santander, del corregimiento de San Faustino.

Aunque por ahora ninguna hipótesis ha sido descartada, el antecedente judicial de Ángel en ese procedimiento le da un nuevo giro a la investigación. Incluso, algunos consideran que, de haber sido enviado a prisión junto con su hermano, su destino pudo haber sido diferente.

El crimen, ocurrido al mediodía del pasado lunes, 27 de julio, llamó la atención por la forma en que se ejecutó. De acuerdo con la información conocida, un grupo de hombres armados irrumpió en una empresa carbonera de la zona, sacó por la fuerza a Ángel, quien trabajaba allí, y posteriormente lo asesinó sobre un puente cercano.

Aún con el uniforme de la empresa, el cuerpo fue encontrado minutos después por sus familiares, quienes llegaron rápidamente al lugar debido a que residen en San Faustino y el ataque ocurrió en la entrada del corregimiento.

Por razones de seguridad, una funeraria fue la encargada de trasladar el cadáver durante la tarde. En medio de un ambiente de tensión, el cuerpo fue llevado hasta Medicina Legal, donde se realizaron la inspección técnica y los procedimientos forenses antes de ser entregado a sus familiares.

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El antecedente

Jesús David Gélvez Vega, conocido con el alias de Leo, fue enviado a prisión luego de que las autoridades encontraran en su vivienda dos revólveres, munición y seis teléfonos celulares. La Fiscalía lo señaló como presunto integrante del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez del Eln.

Según la investigación, los capturados serían los encargados de realizar labores de inteligencia sobre la vía que comunica a San Faustino con Cúcuta, precisamente el mismo corredor donde fue asesinado Ángel. Además, presuntamente suministraban información para facilitar acciones terroristas contra la Fuerza Pública en este sector.

En su momento, la captura fue presentada en una rueda de prensa por la Policía, que aseguró que alias Leo sería un hombre de confianza de alias Coqui y Tilico, señalados cabecillas de ese frente urbano.

Tras su judicialización por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, Leo fue enviado a prisión. Ángel, por su parte, recuperó la libertad, aunque continuó vinculado al proceso judicial hasta el día de su muerte.

El caso continúa bajo investigación. Mientras tanto, la familia Gélvez Vega, golpeada por dos hechos violentos en cuestión de meses, espera que las autoridades esclarezcan el crimen ocurrido en uno de los sectores más sensibles en materia de seguridad de Cúcuta.

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