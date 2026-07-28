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Condenan a exjefe paramilitar por abusar y explotar sexualmente a tres niñas
La justicia lo halló responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2004 y 2006, cuando obligó a las menores a sostener relaciones sexuales y las sometió a distintos abusos.
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crojas
Condenan a exjefe paramilitar por abusar y explotar sexualmente a tres niñas
Colprensa
Colprensa
Martes, 28 de Julio de 2026

Hernán Giraldo Serna, exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado por abusar y explotar sexualmente a tres
tres niñas de 11 y 12 años entre 2004 y 2006.

La investigación demostró que el exjefe paramilitar conocido como el Viejo, aprovechó su condición de cabecilla para obligarlas a sostener relaciones sexuales con él, vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en las distintas cárceles de Medellín e Itagüí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), donde estuvo privado de la libertad antes de su extradición a los Estados Unidos.

Así mismo, la Fiscalía estableció que, para el ingreso a las prisiones, las menores de edad contaban con el permiso de la persona que tenía su custodia. En los centros penitenciarios fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos por parte del exjefe paramilitar.

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Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden del hoy condenado. Otra de las víctimas dio a luz un bebé producto de los reiterados abusos. Y otra más fue utilizada en condición de servidumbre, debido a que presentaba una discapacidad cognitiva.

El 6 de septiembre de 2002 fue acusado por esos hechos declarados de lesa humanidad. Años después aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y se acogió a sentencia anticipada. El proceso se adelantó bajo la Ley 600 de 2000.

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