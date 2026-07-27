La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Otro contratista de CENS resultó herido tras caer en un campo minado en el Catatumbo
El hecho ocurrió mientras realizaba labores operativas en la vía Tibú-La Gabarra.
Authored by
cesarmuñoz
Trabajador-de-Cens-víctima-de-una-mina. Foto: redes sociales.
La opinión
La Opinión
Lunes, 27 de Julio de 2026

Un contratista de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), grupo EPM, se vio gravemente herido tras activar una mina antipersona mientras adelantaba labores operativas en el kilómetro 25 en la vía entre Tibú – La Gabarra.

La víctima fue identificada como César Leonardo Correa Sepulveda, quien sufrió la amputación de una pierna y un brazo por la explosión.

El hecho se dio en una zona donde se han venido registrando enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln.

Por medio de un comunicado, Cens rechazó la situación y expresó su solidaridad con el colaborador, su familia y compañeros de trabajo.

Lea aquí: Hombre fue atacado a disparos en el barrio Aeropuerto, de Cúcuta

La empresa recordó que es el segundo incidente de esta naturaleza que se presenta en poco más de un mes, cuando el 17 de junio del presente año, otro contratista sufrió afectaciones por una mina del mismo tipo en zona rural de Tibú.

Por el momento, Cens decidió suspender de manera temporal las actividades en el corregimiento La Gabarra, en busca de garantizar la integridad de su personal.

 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Racha Cúcuta 26 Julio
Racha Cúcuta 26 Julio
Once horas de violencia en Cúcuta dejaron un muerto y dos heridos en ataques sicariales
La Opinión
Súper Niño
Súper Niño
Cúcuta, en alerta roja por el fenómeno de El Niño: estas son las medidas para prevenir sus efectos
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Obra de vialidad. / Foto: cortesía
Obra de vialidad. / Foto: cortesía
Empresarios buscan triplicar la inversión en Obras por Impuestos para impulsar proyectos en el Catatumbo
Leonardo Favio Oliveros