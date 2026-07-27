Otro contratista de CENS resultó herido tras caer en un campo minado en el Catatumbo

Un contratista de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), grupo EPM, se vio gravemente herido tras activar una mina antipersona mientras adelantaba labores operativas en el kilómetro 25 en la vía entre Tibú – La Gabarra.

La víctima fue identificada como César Leonardo Correa Sepulveda, quien sufrió la amputación de una pierna y un brazo por la explosión.

El hecho se dio en una zona donde se han venido registrando enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln.

Por medio de un comunicado, Cens rechazó la situación y expresó su solidaridad con el colaborador, su familia y compañeros de trabajo.

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La empresa recordó que es el segundo incidente de esta naturaleza que se presenta en poco más de un mes, cuando el 17 de junio del presente año, otro contratista sufrió afectaciones por una mina del mismo tipo en zona rural de Tibú.

Por el momento, Cens decidió suspender de manera temporal las actividades en el corregimiento La Gabarra, en busca de garantizar la integridad de su personal.