Hombre fue atacado a disparos en el barrio Aeropuerto, de Cúcuta

Al margen de la avenida principal del barrio Aeropuerto, un hombre resultó herido luego de ser atacado con arma de fuego en el mediodía de este lunes, 27 de julio.

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El hecho ocurrió en la calle 14, entre avenidas 2 y 3, dónde un criminal le disparó en repetidas oportunidades a otro sujeto en las afueras de un establecimiento comercial para luego darse a la fuga.

El hombre cayó gravemente herido al suelo y, como pudo, intentó levantarse varias veces hasta finalmente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial cercano.

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