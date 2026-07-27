¿Qué tan buen ahorro es cerrar una veintena de embajadas?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que en el inicio de su mandato cerrará una veintena de embajadas y misiones diplomáticas de Colombia ¿Realmente sirve para ahorrar gastos?

El inesperado anuncio del nuevo jefe de Estado se dio en un nuevo mensaje tipo alocución, donde señaló los distintos movimientos que se darán durante su presidencia en la Cancillería bajo el argumento de una reorganización por “costosas y no producen resultados concretos”.

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Según de la Espriella, se ordenará cerrará las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

De todas estas embajadas que se cerrarán, solamente se rompen relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, al insistir en que “En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, en relación con ambos países.

También se ordenó el cierre de la embajada de Palestina que ordenó el presidente Petro y la fusión de embajadas ubicadas en un solo país como el caso de Francia-UNESCO e Italia-FAO, donde "un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país”, indicó.

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Realmente ahorrará gastos

Aunque el presidente electo asegura que esta decisión se da ante el plan de austeridad que busca reducir los millonarios gastos que se han tenido durante la administración saliente de Petro, diversas voces cuestionan estas radicales decisiones.

Para Luis Carlos Reyes, exministro de comercio y exdirector de la DIAN, este cierre masivo de las embajadas no representa mayores ahorros para el estado, ya que no representan ni siquiera el 1% total en el presupuesto.

“Todas las embajadas, la cancillería y el resto el gasto de la Nación en relaciones exteriores representan el 0,35% del Presupuesto General de la Nación. El gasto no se va a reducir significativamente cerrando embajadas, ya que este se concentra en otros rubros”, cuestionó.

Además, señaló que si el presidente electo busca realizar un recorte al gasto “de verdad requeriría un presupuesto programático, detallado, regionalizado de manera transparente, y una negociación con el Congreso por encima de la mesa, no recortar un par de embajadas”.

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A las críticas por estas decisiones también se sumó el viceministro de asuntos multilaterales, Mauricio Jaramillo, quien calificó el cierre de estas embajadas, principalmente las de África como un desplante y un retroceso.

“El anuncio de cierre de embajadas en el África es un desplante a los pueblos del Pacífico y del Caribe, un retroceso en la descentralización de nuestra política exterior y traición al espíritu de equilibrio en las relaciones exteriores de la Constitución del 91. Resistencia”, señaló.

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