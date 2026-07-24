Supersalud descarta barreras en atención a paciente de Nueva EPS tras inspección en la Foscal

Ninguna barrera para el acceso ni para la prestación de los servicios de salud requeridos por una paciente afiliada a Nueva EPS fue evidenciada por la Superintendencia Nacional de Salud, tras una visita de inspección a la Clínica Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal), ordenada por el superintendente, Daniel Quintero, a raíz de una denuncia de la usuaria. La actuación estuvo a cargo de la Delegatura para la Protección al Usuario.

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Pese a no hallar irregularidades, la entidad dispuso el acompañamiento permanente al caso para verificar el cumplimiento del tratamiento y la continuidad de la atención.



Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario, señaló que "la Superintendencia Nacional de Salud no evidenció barreras para el acceso ni para la prestación de los servicios de salud requeridos por la usuaria".

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Añadió que la entidad "continuará realizando seguimiento al caso con el fin de verificar la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud y la continuidad de la atención ordenada por los profesionales tratantes".



Según reportó la IPS, de manera concertada con la paciente y con base en la valoración del equipo médico, se decidió ampliar el manejo clínico mediante curaciones, exámenes diagnósticos y pruebas de laboratorio para evaluar su evolución y definir la conducta terapéutica más adecuada.



Mientras se obtienen los resultados y una junta médica adopta una decisión definitiva, la paciente permanecerá bajo observación clínica, monitoreo continuo y manejo médico integral, con verificación de la Supersalud sobre el cumplimiento de los protocolos clínicos establecidos.

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En el marco de esta visita a Bucaramanga, la Superintendencia anunció además el inicio de una auditoría con alcance integral a la Secretaría de Salud y Ambiente del municipio, orientada a verificar el cumplimiento de sus responsabilidades en la dirección y coordinación del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.



La revisión cubrirá los componentes de Aseguramiento, Prestación de Servicios de Salud, Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC), Salud Pública y Financiamiento, correspondientes a la vigencia 2025 y al primer semestre de 2026.

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