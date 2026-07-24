No doy permiso: Petro niega el uso de instalaciones militares para la posesión presidencial

En su intervención durante el acto de retorno de la espada de Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro ordenó que, mientras permanezca al frente del Gobierno, ninguna guarnición o establecimiento militar sea utilizado para la posesión de funcionarios del poder civil.

“Hasta el último segundo en que sea presidente, no doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia. Después de ese segundo, verán qué hacen”, expresó Petro.

Además, el mandatario de los colombianos señaló que su decisión también cobija a cualquier instalación de la Fuerza Pública. “Ni el Ejército, ni la Armada, ni la Policía Nacional bajo mis órdenes, hasta el último segundo que sea presidente y su comandante supremo, deben alistar ni una sola silla, ni un solo espacio de ninguna instalación militar”, sostuvo.

En esa misma línea, Petro aseguró que la posesión de autoridades civiles debe realizarse ante la ciudadanía y no bajo la tutela de las armas. “Los civiles se tienen que posesionar ante el pueblo y no ante las armas. Las armas de la República obedecen al pueblo y el presidente de la República obedece al pueblo y a la Constitución, no a las armas”, manifestó.

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En reiteradas ocasiones, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha manifestado su deseo de posesionarse en una guarnición militar en Cauca, con el objetivo de enviar un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública y priorizar la seguridad en su mandato.

El Senado aprobó que la posesión se realicé en el departamento del Cauca, pero aún falta que la Cámara de Representantes de el aval.

Gustavo Petro alertó sobre el ingreso de armas al Cauca y pidió no participar en movilizaciones

Al referirse al departamento del Cauca, Petro advirtió sobre el posible ingreso de armamento desde Ecuador y el riesgo de que se presenten hechos de violencia en medio de la ceremonia de posesión. “Ya sabemos que muchísimas armas han sido llevadas de Ecuador al Cauca, ya sabemos que están esperando que movilizaciones campesinas e indígenas libertarias salgan a protestar”, dijo.

Ante este escenario, pidió a la población caucana evitar movilizaciones. “Les solicito al pueblo del Cauca libertario, urbano, juvenil, campesino, indígena o afro, no salir de sus casas”, expresó, al señalar que no permitirá que se utilice la situación para justificar acciones contra el movimiento social.

Finalmente, Petro reiteró que las armas del Estado no deben dirigirse contra la población.

“Las armas las dirige el presidente, no para apuntar al pueblo, sino para apuntar a aquellos y a aquellas que quieran destruir nuestra independencia y las libertades del pueblo de Colombia. Esa es mi orden”, concluyó.

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