Mi apuesta es buscar siempre unir en lugar de dividir: Nicolás Barguil

Hasta hace menos de una semana el nombre de Nicolás Barguil Cubillos no era tan referenciado en la política. De él se sabía que era representante del Partido Conservador en el departamento de Córdoba y que votó varias de las leyes claves del saliente presidente Gustavo Petro.

Pero, contrario a lo que pasó en el Senado el pasado 20 de julio, Barguil Cubillos, logró que su nombre fuera acogido por todas las bancadas de la Cámara como el nuevo presidente de la corporación, incluyendo a la nueva oposición del petrismo y del Centro Democrático, que en el Senado dio un golpe para montar a Honorio Henríquez.

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Barguil es calmado, medido en sus respuestas y aún se le nota lo novato que es en el cargo, pero tiene claro que durante un año él será clave para que se tramiten las principales leyes del nuevo gobierno, así como para darle vía libre a los debates de control al mismo.

Desde ya tendrá temas complejos en los que su voz será clave, como, por ejemplo, que Barranquilla sea la capital alterna de Colombia, debate que considera que es bienvenido. Lo mismo Barguil sostiene que será un constructor de la unidad que requiere el país, para lo cual comenzará desde la misma coalición de gobierno que arranca con algunos golpes que la podrían debilitar para los momentos claves de aprobación de las reformas centrales que llevará Abelardo De La Espriella.

¿Venimos de ver una Cámara con una coalición fuerte para Gustavo Petro? ¿Cree que esa fortaleza la tendrá el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella?

Estamos iniciando un nuevo cuatrienio con una renovación importante en la Cámara de Representantes y con grandes desafíos, lo cual implica llegar a consensos para sacarlos adelante. La crisis de la salud, el deterioro de la seguridad, la crisis energética y la seguridad alimentaria son temas que ocuparán el centro del debate y en los cuales estoy seguro de que llegaremos a consensos para responderles a los colombianos que esperan del Congreso grandeza y resultados.

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Conozco al presidente Abelardo De La Espriella y, como lo ha expresado públicamente, será respetuoso de nuestra independencia y trabajará armónicamente para resolver los problemas urgentes que tiene el país.

¿Qué responder a quienes dicen que usted apoyó la coalición de Petro?

Mis votaciones han sido públicas y mis actuaciones fueron coherentes con los lineamientos de mi Partido Conservador. Entiendo que en el calor de la campaña hay quienes con rótulos buscan descalificar a otros. Yo estoy concentrado ahora en la responsabilidad que me han encomendado tanto mi partido como mis compañeros de la Cámara. De mí pueden esperar un liderazgo que dará garantías, ayudará a construir consensos para dar resultados a los colombianos y fortalecer la imagen del Congreso.

¿Usted habló de garantías para todos los sectores. ¿Cuál es su mensaje para la oposición?

En mi presidencia tendrán todas las garantías dentro del marco del respeto para que puedan ejercer su labor parlamentaria. Como lo dije en mi discurso, haré respetar la decisión de las mayorías como expresión de la democracia, pero también la voz de las minorías como una expresión legitima dentro de la corporación. Seré garante, trabajaré por la unidad de la corporación y los consensos.

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¿Cómo serán los debates de control político?

Se darán en el marco del respeto, oportunamente y sin espectáculos. La democracia necesita control político, pero mi llamado es a elevar el nivel de los debates, para que lleven a respuestas, no solo para producir titulares de prensa. Sé que tendremos un nuevo Gobierno que siempre actuará de frente a los colombianos y responderá cuando el Congreso lo convoque.

¿Le hace bien o mal al Gobierno que el Centro Democrático esté en controversia con sectores cercanos al presidente?

Soy conservador y no me corresponde calificar las actuaciones o decisiones de los demás partidos, pero sí creo que el Congreso tiene hoy una responsabilidad enorme con el país, que nos pide grandeza y trabajo conjunto. Mi apuesta es buscar siempre unir en lugar de dividir.

¿Le preocupan los ataques de los influencers?

Para mí la mejor respuesta siempre es el trabajo y los resultados. Como personajes públicos siempre estamos expuestos a la crítica, que es sana cuando se hace con argumentos y no para desinformar. La opinión conocerá mis actuaciones durante este año y sé que sabrá reconocer con claridad cuándo los relatos esconden fines políticos o son verdad. Nunca hay que menospreciar la capacidad de las personas para reconocer una cosa de otra.

¿Está de acuerdo con que Barranquilla sea capital alterna de Colombia?

Yo vengo de la región y he sido crítico del centralismo que se vive en el país. Creo que todo aquello que se haga para reivindicar a las regiones son mensajes positivos. Como hombre caribe, debo reconocer cuánto le ha aportado Barranquilla al país, pero el debate estará abierto en el Congreso.

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