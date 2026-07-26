El legado de José Asunción Silva sigue vivo

En un momento en el que las editoriales culturales buscan ampliar el acceso a la literatura y acercar nuevos lectores a la poesía, la Casa de Poesía Silva presenta una nueva apuesta editorial inspirada en el legado de José Asunción Silva.

Se trata de la colección Al Oído del Lector, que inicia con la publicación de ‘Silencio será la lengua’, del poeta, editor y gestor cultural Rodolfo Ramírez Soto, en coedición con Los Impresentables Ediciones.

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La publicación hace parte del trabajo permanente que adelanta la Fundación para preservar el legado del poeta José Asunción Silva y, al mismo tiempo, promover el diálogo entre la tradición poética y las voces contemporáneas.

Desde su creación en 1986, la Casa de Poesía Silva ha consolidado una programación permanente de actividades gratuitas, publicaciones, talleres, conferencias y espacios de formación que la convierten en uno de los principales referentes de la poesía en Colombia y el mundo hispanohablante.

“Publicar poesía sigue siendo un acto de fe, principalmente en la capacidad de la palabra para transformar la realidad. Esta colección nace con el propósito de tender puentes entre el legado de José Asunción Silva y las voces que hoy siguen ampliando el horizonte de la poesía colombiana”, afirma el poeta Rodolfo Ramírez Soto.

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La colección Al Oído del Lector busca que la experiencia de la lectura poética sea cercana, accesible y vigente para públicos diversos. Su nombre rinde homenaje a la tradición oral y al universo literario de José Asunción Silva, uno de los autores fundamentales de la literatura colombiana, cuya casa se ha convertido desde hace cuatro décadas en un escenario de encuentro entre escritores, lectores, investigadores y ciudadanos interesados en la creación literaria.

El primer título de esta nueva colección editorial es ‘Silencio será la lengua’, una obra que reúne una nueva selección de poemas de Ramírez Soto, reconocido también por su labor como editor, promotor de lectura y fundador de Los Impresentables, proyecto independiente dedicado a la difusión de la poesía colombiana.

“Nuestra misión no es solamente conservar un patrimonio literario. También consiste en crear oportunidades para que la poesía siga circulando, encuentre nuevos lectores y continúe dialogando con los desafíos culturales del presente”, agrega Ramírez Soto.

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“A este libro lo recorre el viento de un cantar que erosiona la mirada. En Silencio será la lengua, Rodolfo Ramírez Soto convierte el lenguaje mismo en territorio de batalla: las palabras se van secando, quemando y adelgazando hasta que el silencio termina siendo la única lengua posible. Un libro seco, cortante y muy poderoso, que se queda pegado en la piel. De esos que lees y después ya no miras igual ni tu propio cuerpo ni las calles por las que caminas”, palabras con las que describe el libro el reconocido poeta colombiano Felipe García Quintero.

La iniciativa se suma al trabajo editorial que desarrolla la Casa de Poesía Silva a través de publicaciones, revistas y proyectos especiales orientados a fortalecer la creación literaria, preservar la memoria poética y estimular la lectura entre diferentes generaciones. Este esfuerzo hace parte de la misión institucional de promover la poesía colombiana y universal mediante espacios de creación, formación e investigación abiertos a la ciudadanía.

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