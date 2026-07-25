“No soy responsable”: Gustavo Petro respondió a José Manuel Restrepo por aranceles de EE. UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este sábado al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, que los nuevos aranceles del 12,5 % impuestos por Estados Unidos a los productos colombianos no son responsabilidad suya, como afirmó la víspera el futuro funcionario.

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"Restrepo debería saber que no soy responsable de la política arancelaria de los EE. UU. Poner aranceles unilaterales rompe todos los tratados de comercio que se han firmado en el mundo y el TLC en el caso de Colombia", manifestó Petro en su cuenta de X.

Restrepo dijo en Medellín que los aranceles impuestos por Washington a Colombia, dentro de un paquete que afecta a las importaciones de decenas de países por presuntas deficiencias en el combate al trabajo forzado, son responsabilidad del Gobierno de Petro.

"El Gobierno norteamericano, desde el 12 de marzo del 2026, e incluso antes, ya había requerido al Gobierno colombiano que debía tomar decisiones para evitar que las importaciones tuvieran componentes de trabajo forzoso", afirmó el vicepresidente electo.

Restrepo cuestionó al Gobierno de Petro, al que calificó de "incapaz" de tomar las decisiones necesarias a tiempo para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia.

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Petro, por su parte, agregó que no ve problema en que no se importen "productos con trabajo forzado de cualquier parte del mundo" y manifestó que espera que "el comercio del mundo sea de trabajo emancipado".

Según Restrepo, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya trabaja en una solución al problema, para lo cual se instalarán mesas de trabajo entre el futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el Gobierno de Estados Unidos a partir del próximo martes.

Tomado de El Universal

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