Armada de Colombia rescata a un isleño a la deriva

Brainer Díaz, líder comunitario de Bocachica, fue el encargado de poner en alerta a la Estación de Guardacostas de Cartagena, al notificar el pasado miércoles 22 de julio en horas de la madrugada sobre un adulto mayor identificado como Andrés Navas Bassa, quien había zarpado en una embarcación menor desde el Islote con destino a Bocachica en la isla de Tierra Bomba y 12 horas después no se tenía conocimiento de su paradero.

Ante el llamado de alerta, la Institución Naval activó una operación de búsqueda y rescate, poniendo en conocimiento de la situación a la Estación de Guardacostas de Coveñas y a la Estación de Guardacostas de Cartagena para desplegar Unidades de Reacción Rápida (URR) y realizar patrones de búsqueda.

Así mismo se coordinó con las Capitanías de Puerto, el gremio marítimo y familiares para aunar esfuerzos y dar con el paradero del hombre de 56 años, que se movilizaba en una embarcación blanca con azul y que era propulsada por un motor de 15 caballos.

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Durante las labores de búsqueda, una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena sobre las dos de la tarde del jueves 24 de julio, logró encontrar la embarcación a la deriva en cercanías al islote Periquito, zona insular de Cartagena. Por lo que de manera inmediata le brindaron primeros auxilios y le asistieron brindándole hidratación y alimentación. Tras la verificación, su embarcación fue remolcada de manera segura hasta la capital del departamento de Bolívar.

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Según lo manifestado por el rescatado, en horas de la noche del miércoles el motor habría presentado fallas mecánicas, por lo que quedó a la deriva por más de 16 horas en la inmensidad del mar.

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