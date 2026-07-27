Procuraduría exige reporte sobre casos de violencia en colegios

La Procuraduría General de la Nación les dio ocho días hábiles a las Secretarías de Educación para reportar las quejas y denuncias por presuntos hechos de violencia en instituciones educativas registradas entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.



Según la solicitud, las entidades deberán informar al Ministerio Público el número de denuncias recibidas por presuntos casos de violencia física, psicológica, mental y sexual contra niños, niñas y adolescentes en colegios oficiales y privados, de manera que la Procuraduría pueda hacer seguimiento a la respuesta de las autoridades educativas frente a estas situaciones.

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Además del reporte, el organismo pidió a gobernadores y alcaldes reforzar de manera inmediata las labores de inspección y vigilancia para garantizar la prevención, atención y sanción de cualquier forma de violencia contra menores de edad en las instituciones educativas.



Entre las medidas, la Procuraduría solicitó actualizar los protocolos de actuación, activar de forma inmediata la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y fortalecer los mecanismos de prevención, protección y sanción.



El Ministerio Público también recordó que las autoridades deben garantizar la protección de las víctimas, así como de los denunciantes y testigos, para evitar represalias, estigmatización o cualquier forma de revictimización.

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En el memorando, la entidad pidió a los responsables de Control Interno Disciplinario tramitar con diligencia los procesos relacionados con presuntos casos de violencia sexual en colegios y remitirlos de inmediato a las autoridades competentes.



Además, advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a investigaciones y sanciones disciplinarias contra los funcionarios responsables.

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