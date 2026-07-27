Video | Luis Díaz visitó al presidente electo; así fue el encuentro de las dos familias en Barranquilla

En redes sociales el presidente electo Abelardo de la Espriella compartió un video de la visita que el delantero colombiano, Luis Díaz hizo con su familia a la casa del próximo mandatario nacional.

Díaz llegó en compañía de su esposa Geraldine Ponce y sus hijos: Roma, Charlotte y Fernando, quien hace pocos días fue bautizado, ceremonia en la que Daniel Muñoz fue el padrino y la ex-reina María José Arroyo.

Además de registrar en sus redes sociales la visita del delantero del Bayern Múnich, De la Espriella escribió un emotivo mensaje, agradeciendo al jugador y su familia por compartir con sus hijos y esposa este momento.

En el video se observa que los hijos de De la Espriella comparten con el jugador que les firma camisetas y se toma fotos, pero además los más pequeños aprovechan para conocer a Fernando el bebé de Lucho que nación en mayo pasado y hasta ayudaron para darle tetero.

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En el mensaje en redes, el presidente electo compartió el siguiente mensaje: “Hoy abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a Lucho Díaz y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo”.

También resaltó que, “Lucho representa lo mejor de nuestra gente: talento, disciplina, humildad, sacrificio y amor por la Patria. Su historia les demuestra a millones de niños y jóvenes que ningún sueño es demasiado grande cuando se trabaja con determinación y fe”.

Finalmente, en el mensaje, De la Espriella se comprometió y dijo que, “en mi Gobierno, el deporte dejará de ser un tema secundario. Será una prioridad, porque creemos en el poder transformador de nuestros deportistas y en su capacidad para unir e inspirar a todo un país”.

Hay que recordar que hace unos días, el presidente electo también contó con la visita de los jugadores Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, quienes compartieron unos minutos con el mandatario que tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto en Cali.