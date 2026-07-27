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Video | Luis Díaz visitó al presidente electo: así fue el encuentro de las dos familias en Barranquilla
El presidente electo Abelardo de la Espriella agradeció el gesto del delantero colombiano y le confirmó que el deporte será prioridad en su mandato.


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dsifontes
Video | Luis Díaz visitó al presidente electo; así fue el encuentro de las dos familias en Barranquilla
Colprensa
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Lunes, 27 de Julio de 2026

En redes sociales el presidente electo Abelardo de la Espriella compartió un video de la visita que el delantero colombiano, Luis Díaz hizo con su familia a la casa del próximo mandatario nacional.

Díaz llegó en compañía de su esposa Geraldine Ponce y sus hijos: Roma, Charlotte y Fernando, quien hace pocos días fue bautizado, ceremonia en la que Daniel Muñoz fue el padrino y la ex-reina María José Arroyo.

Además de registrar en sus redes sociales la visita del delantero del Bayern Múnich, De la Espriella escribió un emotivo mensaje, agradeciendo al jugador y su familia por compartir con sus hijos y esposa este momento.

En el video se observa que los hijos de De la Espriella comparten con el jugador que les firma camisetas y se toma fotos, pero además los más pequeños aprovechan para conocer a Fernando el bebé de Lucho que nación en mayo pasado y hasta ayudaron para darle tetero.

Puede leer: LATAM Airlines extenderá su operación desde Colombia a Barcelona, Venezuela 

En el mensaje en redes, el presidente electo compartió el siguiente mensaje: “Hoy abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a Lucho Díaz y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo”.

También resaltó que, “Lucho representa lo mejor de nuestra gente: talento, disciplina, humildad, sacrificio y amor por la Patria. Su historia les demuestra a millones de niños y jóvenes que ningún sueño es demasiado grande cuando se trabaja con determinación y fe”.

Finalmente, en el mensaje, De la Espriella se comprometió y dijo que, “en mi Gobierno, el deporte dejará de ser un tema secundario. Será una prioridad, porque creemos en el poder transformador de nuestros deportistas y en su capacidad para unir e inspirar a todo un país”.

Hay que recordar que hace unos días, el presidente electo también contó con la visita de los jugadores Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, quienes compartieron unos minutos con el mandatario que tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto en Cali.

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