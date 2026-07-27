De la Espriella pide proteger a Angie Rodríguez tras denuncias sobre retiro de recursos del Fondo Adaptación

A pocos días de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella volvió a pronunciarse sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el Gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, el mandatario electo solicitó garantías de protección para Angie Rodríguez Fajardo, gerente del Fondo Adaptación, luego de que advirtiera sobre un supuesto intento de retirar más de $1 billón de esa entidad.

De la Espriella, quien ha reiterado que la lucha contra la corrupción será una de las prioridades de su administración, aseguró que las denuncias deben ser investigadas por los organismos de control y que la funcionaria debe contar con medidas de seguridad.

¿Qué denunció Angie Rodríguez sobre el Fondo Adaptación?

De acuerdo con Semana, Angie Rodríguez alertó que, pese a encontrarse en incapacidad médica, detectó una presunta intención del Gobierno de extraer más de $1 billón del Fondo Adaptación. La situación se enmarca en la expedición del Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, mediante el cual se declaró la emergencia nacional por el fenómeno de El Niño.

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Ante estas revelaciones, el presidente electo publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a los funcionarios designados de su próximo gobierno: “Señores ministro del Interior designado, @Rodrigo_Lara, y señor director de la UNP designado, @DidierblancoR, encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez”.

Asimismo, pidió la intervención de los organismos de control. “Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”, reiteró De la Espriella.

Según SEMANA, la gerencia del Fondo Adaptación remitió una alerta a los entes de control y a la Defensoría del Pueblo, en la que advirtió que el eventual traslado de recursos respondería a “criterios de oportunidad política” sin respaldo técnico y que el dinero estaría comprometido en proyectos para la región de La Mojana.

Las recientes declaraciones se suman a las denuncias que Rodríguez hizo en abril durante una entrevista con el director de Semana, Yesid Lancheros, en la que aseguró que existiría una estrategia de al menos 20 funcionarios para apartarla del cargo. En ese momento habló de chats, fotografías, presuntos “espías” dentro del Estado y reveló detalles sobre el funcionamiento interno de la Casa de Nariño.