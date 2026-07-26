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¡Pilas! Habrá cierres viales en la avenida Los Libertadores por eventos de la Feria de Cúcuta
Las restricciones se aplicarán en el tramo comprendido entre el puente Benito Hernández (San Rafael) y la redoma Arnulfo Briceño (Puente de Guadua).
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dsifontes
FERIAS DE CUCUTA
La opinión
La Opinión
Domingo, 26 de Julio de 2026

La Alcaldía de Cúcuta anunció cierres parciales y totales en la avenida Los Libertadores con motivo de las actividades programadas para la Feria de Cúcuta 2026, por lo que invitó a los conductores a tomar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Las restricciones se aplicarán en el tramo comprendido entre el puente Benito Hernández (San Rafael) y la redoma Arnulfo Briceño (Puente de Guadua).

De acuerdo con la programación oficial, el lunes 27 y martes 28 de julio, a partir de las 7:00 de la mañana, se habilitará únicamente un carril en sentido sur-norte, debido a los trabajos de adecuación para los eventos.

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Posteriormente, desde el miércoles 29 de julio, a las 7:00 de la mañana, y hasta el sábado 1 de agosto, la vía permanecerá cerrada en ambos sentidos, mientras se desarrollan las actividades y se realiza el desmontaje de la infraestructura.

La administración municipal explicó que estos cierres obedecen a la realización de eventos como el Desfile de Carros, Motos y Bicicletas, así como el Desfile de Carrozas y Comparsas, además de otras actividades de la programación ferial.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y seguir las instrucciones del personal de tránsito para reducir las afectaciones en la movilidad durante los días de cierre.

 

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